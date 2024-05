Lotto, ventiseimila euro con questa quaterna

Lotto, il colpo è da 26mila euro con questa quaterna. In uno degli ultimi concorsi hanno centrato qualcosa di veramente incredibile

Un euro giocato, 26mila vinti. Vi chiederete voi, com’è possibile tutto questo. Eppure è possibile, almeno stando alle notizie che vengono riportate da Agimeg.it che svelano una vincita del genere che non può assolutamente passare inosservata.

Non parliamo proprio dell’ultimo concorso, ma di quello del 30 aprile, giorno che ha chiuso il mese con un’ennesima vincita che deve essere ricordata per come è arrivata. Non parliamo nemmeno della vincita più alta, visto che quella, come vi abbiamo spiegato, è stata centrata a Reggio Calabria. Ma di una affermazione particolare, di quelle che restano sicuramente nella storia del gioco del Lotto che, ancora una volta, si dimostra come uno dei più generosi per gli italiani. Ma andiamo a vedere proprio entrando nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, ecco il colpo

La quaterna è stata centrata a Roma. Nella Capitale, giocando un solo euro sulla ruota di Bari, un fortunato scommettitore, o una fortunata scommettitrice, è riuscito in quello che è il sogno di tutti quegli italiani che decidono nel corso della loro vita di investire un somma minima in questo gioco. Non si conoscono i numeri che hanno portato a questa vincita clamorosa, ma nel dettaglio un solo euro giocato, 25.800 portati a casa. Davvero qualcosa che va oltre ogni immaginazione.

Non è finita qui, perché ancora in quel concorso sono state premiate anche la provincia di Como e quella di Prato. Sono stati infatti vinti 25mila euro a Valle d’Intelvi, sopra Como e proprio nella città toscana. A occhio, se non andiamo errati e non ci pare proprio, è uno dei concorsi più fortunati dell’ultimo periodo, quello che ha fatto chiudere il mese di aprile con un qualcosa di davvero magico. E non è finita qui, ovviamente, visto che nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, siamo certi che qualche altra cosa succederà sempre seguendo il gioco del Lotto.