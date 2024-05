10eLotto, il 9 è straordinario: 100mila euro

10eLotto, il 9 è straordinario: un colpo strabiliante che ha regalato 100mila euro ad un fortunato vincitore. Ma non è finita qui. Ecco quello che è successo

Non solo il Lotto, come vi abbiamo spiegato più volte. Ma anche e soprattutto IL 10eLotto nel corso dell’ultimo periodo è davvero ricco di sorprese. Giocate straordinarie, di pochi euro, che si trasformano anche in veri e propri soldi che possono cambiare la vita. Ed è di una di queste vincite che adesso andiamo a parlare.

Nel corso di una delle ultime estrazione è stato il Piemonte una delle regioni baciate dalla fortuna così come viene riportato da Agimeg.it. Nel Nord-Ovest italiano la Dea Bendata ha deciso di fermarsi e di regalare moltissimi soldi con delle super vincite, precisamente quattro, che hanno cambiato il destino di quelli fortunati. Ma andiamo adesso a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta e di quanti soldi sono stati davvero portati a casa. Ovviamente un pizzico di Lotto c’è sempre, quello, effettivamente, non può davvero mai mancare.

10eLotto, ecco il colpo clamoroso

Centomila euro con soli 3 euro giocati. Questa è la vincita venuta fuori a Pancalieri, in provincia di Torino, con il 10eLotto nella sua Modalità Frequente. Per la precisione è stato centrato un 9, quindi quasi tutti i numeri, che hanno permesso al fortunato di cambiare la propria vita in un batter d’occhio. Emozione grandissima, crediamo, anzi siamo sicuri, e magari giro pagato per tutti in attesa di ricevere effettivamente i soldi sul proprio conto corrente. A Ghislarengo, in provincia di Vercelli – si legge su Agimeg.it – sono stati vinti 20.000euro sempre per effetto di un altro 9.

E adesso passiamo al Lotto, che evidentemente qualche gioia la dà sempre pure: una quaterna centrata su tutte le ruote a Rivoli, in provincia di Torino, ha regalato 5.059euro. Cinquemila euro netti, invece, sono stati centrati a Vercelli giocando un ambo sulla ruota di Bari. Festa per tutti, in poche parole. Ed è bello così.