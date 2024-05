Roma-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Genoa è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Due grandi delusioni nel giro di pochi giorni. Prima l’eliminazione dall’Europa League dopo aver accarezzato a lungo il sogno di rimontare il Bayer Leverkusen, poi la netta sconfitta di Bergamo in campionato (2-1) nello scontro diretto con l’Atalanta, che ha fatto scivolare – forse definitivamente – la Roma fuori dalle prime cinque. La qualificazione alla prossima Champions League è dunque sempre più lontana: i bergamaschi – in campo 24 ore prima a Lecce e a +3 in classifica – devono infatti ancora recuperare la partita con la Fiorentina.

Nel momento in cui scriviamo il divario tra nerazzurri e giallorossi è ancora di 3 punti ma la Dea potrebbe aver già chiuso definitivamente i giochi vincendo in Salento. A quel punto alla squadra di Daniele De Rossi non resterebbe che difendere il sesto posto e “tifare” Atalanta nella finale di Europa League, in programma nella prossima settimana a Dublino. Sì, perché se gli uomini di Gasperini dovessero avere la meglio sul Bayer Leverkusen ed arrivare fuori dalle prime quattro in campionato anche la sesta posizione metterebbe in palio un pass per la coppa dalle grandi orecchie. Proprio per questo motivo la Roma deve fare attenzione al possibile sorpasso dei “cugini” della Lazio, che dopo il successo con l’Empoli sono ad una sola incollatura.

De Rossi, a tal proposito, non può sbagliare la partita con il Genoa: i rossoblù, ormai salvi da tempo, però non danno l’impressione di essere già in vacanza e lo dimostrano le due vittorie nelle ultime tre giornate con Sassuolo e Cagliari, due squadre sulla carta più motivate in quanto ancora in piena lotta per non retrocedere.

Roma-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

De Rossi è di nuovo alle prese con il dubbio Dybala. L’argentino non è al 100%, farà di tutto per esserci ma la sua presenza non è affatto scontata: in caso di forfait spazio a Baldanzi. A destra, in difesa, Kristensen sembra in vantaggio su Celik, mentre a centrocampo Cristante è favorito su Bove.

Dall’altro lato, Gilardino dovrebbe confermare lo stesso undici che si è imposto domenica scorsa sul Sassuolo. In attacco la coppia Retegui-Gudmundsson, sulle fasce invece agiranno Sabelli e Martin.

Come vedere Roma-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Genoa, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Il Genoa sta onorando il campionato nonostante sia salvo da diverse giornate e, grazie alla sua organizzazione di gioco, dovrebbe riuscire a rendere le cose difficili ad un Roma apparsa in calo psicofisico. Giallorossi leggermente favoriti in una gara in cui anche gli ospiti andranno verosimilmente a segno: negli ultimi sette turni solo in un’occasione gli uomini di Alberto Gilardino sono rimasti a secco di gol.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1