Inter-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Lazio è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici

Quello di Reggio Emilia con il Sassuolo era solo un caso isolato e l’Inter campione d’Italia l’ha dimostrato una settimana fa travolgendo con un roboante 5-0 il malcapitato Frosinone, altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. I nerazzurri, dopo la sconfitta patita con i neroverdi – solamente la seconda in un campionato dominato e vinto con ben cinque turni d’anticipo – hanno riposto nell’armadio le “ciabatte” e si sono portati a casa la vittoria numero 29, abbattendo il “muro” dei 90 punti (sono a quota 92).

Simone Inzaghi e i suoi uomini si preparano dunque a sollevare la coppa scudetto, che gli verrà consegnata al termine della sfida con la Lazio, partita che ha valore esclusivamente per i biancocelesti. La squadra di Igor Tudor nell’ultimo turno ha avuto la meglio sull’Empoli (2-0), riscattando così il deludente pareggio di Monza: per il tecnico croato, subentrato al dimissionario Maurizio Sarri a metà marzo, è il sesto successo in nove partite ed il filotto di risultati positivi – la Lazio non perde dal derby con la Roma dello scorso aprile – ha permesso ai capitolini di “salvare” la stagione con la qualificazione all’Europa League, nient’affatto scontata fino a due mesi fa. Il settimo posto, dopo il pareggio tra Fiorentina e Napoli, è ormai blindato mentre per la Champions Immobile e compagni sembrano essersi svegliati troppo tardi.

Lo scenario, ad ogni modo, potrebbe incredibilmente cambiare se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League ed allo stesso tempo non chiudere tra le prime quattro in classifica. Solo in quel caso anche il sesto posto garantirebbe un pass per la competizione internazionale più importante.

Inter-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi ha fatto capire che stavolta non farà turnover, mandando in campo tutti i titolari. Barella in vantaggio su Frattesi, ma partiranno dal 1′ anche Calhanoglu e Dimarco. Tra i convocati si rivede Acerbi.

Dall’altro lato, Casale prenderà il posto dello squalificato Romagnoli al centro della difesa e potrebbe rivedersi anche il ristabilito Gila. Di nuovo fuori Luis Alberto: a centrocampo spazio a Kamada e Guendouzi. In attacco è ballottaggio tra Immobile e Castellanos.

Il pronostico

L’Inter non ha più obiettivi concreti ma vorrà chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico: difficilmente la squadra di Simone Inzaghi regalerà qualcosa nella partita che farà da “antipasto” in vista della premiazione e la consegna della coppa. Bisogna anche tenere conto delle motivazioni della Lazio, chiamata a blindare il settimo posto e a tentare di scavalcare al sesto i cugini della Roma, che hanno un solo punto in più. Ci sono i presupposti, insomma, per una gara prolifica, da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2