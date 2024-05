I pronostici di domenica 19 maggio: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 19 maggio: ultima giornata in Premier League, Eredivisie e Ligue 1, si gioca anche in Serie A e Liga.

Finirà oggi il lunghissimo testa a testa tra Manchester City e Arsenal per la vittoria del titolo di Premier League: la squadra allenata da Guardiola, avanti di due punti dopo il successo nel recupero contro il Tottenham, dovrà battere il West Ham per fare festa senza badare al risultato dell’Arsenal, pure nettamente favorito in casa contro l’Everton.

Brentford-Newcastle e Brighton-Manchester United, sfide molto importanti in zona Europa, promettono gol a valanga così come Crystal Palace-Aston Villa e Liverpool-Wolverhampton, sostanzialmente inutili a livello di classifica.

Pronostici altre partite

In questo fine settimana va in archivio pure la Ligue 1. Tutte e nove le partite della trentaquattresima giornata si giocano in contemporanea, alle 21. In zona Champions League deve obbligatoriamente vincere il Lille, che sta duellando con il Brest per il terzo posto. La squadra di Fonseca, forte di una differenza reti migliore, è padrona del proprio destino. Ed in caso di successo con il Nizza – nessuno ha fatto meglio tra le mura amiche – eviterà i preliminari di Champions League, qualificandosi direttamente al girone unico.

C’è anche la lotta per il sesto posto tra Lens e Lione, che dovrebbero vincere in casa rispettivamente contro Montpellier e Strasburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Newcastle vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Brentford-Newcastle United, Premier League, ore 17:00

Vincenti

• Arsenal (in Arsenal-Everton, Premier League, ore 17:00)

• Maiorca (in Maiorca-Almería, Liga, ore 19:00)

• Lens (in Lens-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00)

• Lille (in Lille-Nizza, Ligue 1, ore 21:00)

• Lione (in Lione-Strasburgo, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brighton-Manchester United, Premier League, ore 17:00

• Chelsea-Bournemouth, Premier League, ore 17:00

• Liverpool-Wolverhampton, Premier League, ore 17:00

• Manchester City-West Ham, Premier League, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brentford-Newcastle United, Premier League, ore 17:00

• Inter-Lazio, Serie A, ore 18:00

• Villarreal-Real Madrid, Liga, ore 19:00

• Metz-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Crystal Palace vincente e almeno un gol per squadra (in Crystal Palace-Aston Villa, Premier League, ore 17:00)