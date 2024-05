Udinese-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Empoli è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’altro “spareggio” di giornata è quello tra l’Udinese di Fabio Cannavaro, tornata a respirare grazie al successo di Lecce, e l’Empoli di Davide Nicola, che al momento sarebbe retrocesso. I friulani sono fuori dalla zona retrocessione ma hanno un solo punto in più degli azzurri e fanno parte di quel gruppetto di squadre – dal Verona fino al Sassuolo – che continuano a rischiare grosso.

È stata ossigeno, dicevamo, la vittoria per 2-0 in Salento, in cui Samardzic e compagni hanno approfittato del fatto che i salentini fossero già in vacanza, avendo ottenuto la salvezza matematica 48 ore prima. Una vera e propria liberazione per un’Udinese che non vinceva dallo scorso 11 marzo. E che da allora aveva racimolato a malapena due pareggi (Bologna e Napoli). Prima gioia anche per Cannavaro, subentrato a Cioffi neppure un mese fa: una sconfitta, due pareggi e una vittoria per il tecnico campano, alla sua prima esperienza in massima serie. È apparso di nuovo in calo invece l’Empoli, sconfitto abbastanza nettamente dalla Lazio all’Olimpico (2-0) e precipitato al terzultimo posto in classifica, a pari punti con il Frosinone. La squadra di Nicola non riesce proprio a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo – peggior attacco del torneo – ed anche contro i capitolini è rimasta a secco di gol: nelle ultime cinque giornate ne ha segnato solamente uno.

Udinese-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Cannavaro dovrebbe poter contare nuovamente su Pereyra, ormai recuperato, posizionandolo alle spalle del centravanti Lucca, reduce da un’ottima prestazione a Lecce. Samardzic arretrerà a centrocampo, con Success che partirà invece dalla panchina. Ballottaggio a destra tra Ehizibue ed Ebosele.

Tutti a disposizione invece per mister Nicola, che a Udine dovrà fare a meno del solo Ebuehi. Sono numerosi, ad ogni modo, i dubbi del tecnico azzurro: in attacco Caputo sembra in vantaggio su Niang, a centrocampo il duello è tra Grassi e Bastoni. In difesa Bereszyński favorito su Walukiewicz.

Come vedere Udinese-Empoli in diretta tv e in streaming

Udinese-Empoli, in programma domenica alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Scontro diretto ad altissima tensione tra due squadre ancora impelagate nella lotta per non retrocedere. Non ci aspettiamo una gara prolifica, dal momento che entrambe cercheranno di evitare a tutti i costi la sconfitta. Il rendimento deficitario dell’Empoli in trasferta, tuttavia – i toscani hanno perso le ultime cinque gare disputate fuori casa, senza segnare neppure un gol – suggerisce di dare fiducia ai padroni di casa, che quasi certamente riusciranno ad ottenere un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Udinese-Empoli

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Cambiaghi, Caputo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0