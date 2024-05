Monza-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Frosinone è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il Frosinone fa ancora parte di quel gruppetto di squadre che dovranno soffrire probabilmente fino all’ultima giornata, facendo i conti con lo spauracchio retrocessione. I ciociari, crollati nel girone di ritorno dopo una prima parte di campionato al di sopra delle aspettative, hanno gli stessi punti dell’Empoli terzultimo e devono obbligatoriamente vincere le ultime due gare rimaste, contro Monza e Udinese.

Sulla carta – ma solo sulla carta – è quella con i brianzoli quella più semplice. Il Monza è ormai da settimane in vacanza e non vince da metà marzo: sembrava ad un certo punto che gli uomini di Raffaele Palladino avessero le carte in regola per inserirsi nella lotta al settimo-ottavo posto ma negli ultimi due mesi hanno racimolato a malapena tre punti su 21 disponibili, mostrando fisiologici segnali di rilassamento. Lunedì scorso i biancorossi si sono arresi 2-1 alla più motivata Fiorentina, tenendo tuttavia il risultato in bilico fino alla fine. Il Frosinone invece è stato spazzato via dall’Inter campione d’Italia, rimediando il secondo 5-0 stagionale dopo quello di gennaio con l’Atalanta. La squadra di Eusebio Di Francesco da gennaio in poi ha ottenuto solamente una vittoria (3-0 ala Salernitana già retrocessa) ed è l’unica a non aver ancora vinto in trasferta.

Monza-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino è senza gli infortunati Ciurria e Valentin Carboni, ma non è al meglio neppure Pablo Marì: in caso di forfait è pronto a sostituirlo Caldirola. In mediana più Bondo di Gabbiadini, occasione per Mota a sinistra.

Soliti problemi in difesa per Di Francesco, orfano di Oyono e Bonifazi. Sulle fasce, nel 3-4-2-1, agiranno Zortea e Valeri, mentre sulla trequarti Soulé e Reinier supporteranno l’unica punta Cheddira.

Come vedere Monza-Frosinone in diretta tv e in streaming

Monza-Frosinone, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Frosinone cercherà di approfittare di un Monza privo di obiettivi concreti ma, alla luce del pessimo record in trasferta dei ciociari, è alquanto rischioso puntare su un successo ospite. Più probabile, invece, che di gol all’U-Power Stadium se ne vedano almeno tre complessivi, visto che i giallazzurri di Di Francesco dovranno per forza attaccare a spron battuto, non potendo farsi bastare un pareggio.

Le probabili formazioni di Monza-Frosinone

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Zerbin, Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Monza-Frosinone: chi vince? Monza

Pareggio

Frosinone View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2