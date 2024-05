Sassuolo-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Cagliari è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La vittoria sui campioni d’Italia dell’Inter, presentatisi al Mapei Stadium in ciabatte, avrebbe dovuto fare quasi da trampolino per un Sassuolo che, per la prima volta da quando ha messo piede in Serie A, rischia seriamente di retrocedere. Gli emiliani, infatti, domenica scorsa si sono fatti rimontare dal Genoa a Marassi (2-1), con autorete decisiva dell’ex difensore della Roma Kumbulla nella ripresa.

Sconfitta che pone la squadra di Davide Ballardini ad un passo dal baratro: a due turni dalla fine dei giochi la formazione neroverde occupa il penultimo posto in classifica, è in piena zona retrocessione e deve recuperare tre punti sulla quartultima. La situazione, insomma, è abbastanza drammatica e un’eventuale k.o. – anche un pareggio, in realtà, servirebbe a poco – nello scontro diretto con il Cagliari sarebbe deleterio. Non sono tranquilli neppure i sardi, ancora troppo vicini alla zona rossa. Nelle ultime cinque giornate gli uomini di Claudio Ranieri hanno raccolto solamente tre pareggi e una settimana fa sono stati letteralmente spazzati via dal Milan a San Siro (5-1). Un ruolino insoddisfacente e che impedisce ai rossoblù di allontanarsi dal terzultimo posto, distante attualmente appena un punto.

Sassuolo-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Ballardini deve rinunciare al lungodegente Berardi ma anche agli infortunati Castillejo e Defrel. Probabile una difesa formata da ben cinque uomini, con Toljan e Doig sulle corsie esterne, mentre a centrocampo ai lati del regista Obiang giocheranno Boloca e Thorstvedt. In attacco toccherà invece a Laurienté e Pinamonti.

Due rientri importantissimi per Ranieri, che ritrova Augello e Gaetano, entrambi assenti a Milano per squalifica ma difficilmente riuscirà a recuperare Makoumbou. In mediana con Deiola ci sarà Sulemana.

Come vedere Sassuolo-Cagliari in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Cagliari è in programma domenica alle 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

C’è aria di spareggio al Mapei Stadium, anche se chi deve assolutamente vincere è il Sassuolo: solo i tre punti potrebbero consentire ai neroverdi di continuare a credere nella salvezza. Viceversa, il Cagliari sarebbe contento anche di lasciare Reggio Emilia anche con un pareggio, in attesa di ricevere buone notizie dagli altri campi. Per questo motivo ipotizziamo un match bloccato, da meno di quattro gol complessivi ed in cui i sardi con ogni probabilità riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO (5-3-2): Consigli; Toljan, Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Boloca, Obiang, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Deiola; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1