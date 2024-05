Milan-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Cagliari è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In casa Milan lo sguardo è già rivolto al futuro. I rossoneri hanno poco da chiedere ad un torneo che, per ora, li vede secondi in classifica alle spalle dell’Inter campione d’Italia e con la qualificazione alla Champions League già in tasca. Gli ultimi risultati sembrano essere figli dell’assenza di obiettivi concreti: prima il pareggio a reti bianche nello scontro diretto con la Juventus, poi il 3-3 con il Genoa a San Siro, in cui la squadra guidata da Stefano Pioli si è fatta riacciuffare a tre minuti dalla fine.

La vittoria manca da più di un mese: nelle ultime 6 partite, comprese ovviamente anche quelle con la Roma in Europa League, il Diavolo ha collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte. Il k.o. più doloroso è sicuramente quello maturato nel derby con l’Inter, che ha regalato l’aritmetica del tricolore agli odiati cugini. La sensazione è che proprio la sconfitta nell’ultima stracittadina abbia convinto la società a “mollare” Pioli, che dal prossimo giugno con ogni probabilità non sarà più l’allenatore rossonero (si parla sempre più insistentemente dell’attuale tecnico del Porto Sergio Conceiçao). Il Milan, intanto, in questo turno di campionato sarà arbitro della corsa salvezza: al “Meazza” arriva il Cagliari di Claudio Ranieri, ancora troppo vicino alla zona rossa. Una settimana fa i sardi non sono andati al di là di un pareggio nello scontro diretto con il Lecce (1-1) e sono rimasti a +3 sull’Udinese terzultima. Non è il momento, insomma, per tirare i remi in barca, con l’esperto tecnico romano che cercherà di sistemare una difesa che ha incassato almeno un gol nelle ultime 8 giornate.

Milan-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli deve fare ancora a meno di 2 titolari come Maignan e Loftus-Cheek, ma rispetto alle ultime gare ritrova Musah. A centrocampo Bennacer e Reijnders, Pulisic invece giocherà alle spalle dell’unica punta Giroud. Per scelta tecnica partiranno in panchina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori.

Notizie buone e notizie cattive anche per Ranieri: a San Siro non ci saranno Gaetano e Augello, squalificati, ma tornano a disposizione due pedine importanti come Pavoletti e Viola. Se quest’ultimo dovesse recuperare al 100% potrebbe anche partire dal 1′ a supporto di Shomurodov.

Come vedere Milan-Cagliari in diretta tv e in streaming

Il match Milan-Cagliari è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Milan, duramente contestato dai suoi tifosi la scorsa settimana, ha bisogno di tornare a vincere. E quella con il Cagliari ha tutta l’aria di essere una partita vera, sebbene i tre punti servano quasi esclusivamente ai sardi, ancora a rischio retrocessione. Prevediamo almeno tre reti complessive a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Kalulu; Musah, Rejinders, Bennacer; Pulisic, Chukwueze, Giroud.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Azzi; Makoumbou, Sulemana; Nandez, Viola, Luvumbo; Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1