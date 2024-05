Hamilton-Ferrari, l’ultimo annuncio ridisegna tutto: è ufficiale

Hamilton-Ferrari, come sappiamo l’anno prossimo il pilota inglese si vestirà di rosso per gli ultimi anni della sua carriera. E l’ultimo annuncio ridisegna le cose

Questo matrimonio prima o poi si doveva fare. Lo sappiamo tutti. E alla fine si farà: la Ferrari ha già annunciato che il prossimo anno Lewis Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz sulla Rossa di Maranello. E tutti non vedono l’ora di vederlo di quel colore.

Non sta andando bene questa stagione per l’inglese: la sua Mercedes non rende come dovrebbe e le prestazioni sono quelle che sono. Un momento un po’ così, con l’ansia, magari anche, di voler raggiungere presto l’Italia per iniziare ufficialmente il suo cammino con al fianco Leclerc. Insomma, un Hamilton che pare un poco arrendevole. Anche se, una sua intervista alla CBS, rivela il contrario. Ma andiamo a leggere insieme quello che ha detto.

Hamilton-Ferrari, l’annuncio che esalta i tifosi

“Non sono concentrato troppo sul mio futuro in F1, ma voglio il mio ottavo Mondiale o, almeno, quantomeno lottare per questo obiettivo. È stata dura in questi anni: non poteva andare peggio. Naturalmente noi esistiamo per vincere e quando non vinci la tua prospettiva deve cambiare. Ma non si tratta solo di inseguire, ma di migliorare. Mi è comunque piaciuta questa esperienza, ma dopo tre anni passati in questo modo mi sono detto di averne abbastanza, perché voglio tornare al mio posto“. Cattivo, come ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. Cattivo e voglioso di dare il massimo.