Frosinone-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Inter è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

È alquanto bizzarro che sia stato il Sassuolo, squadra che ad oggi sarebbe retrocessa in B, a rifilare all’Inter le uniche due sconfitte in un campionato dominato in lungo e in largo dagli uomini di Simone Inzaghi.

Come avvenne lo scorso settembre, gli emiliani si sono imposti di misura sui neocampioni d’Italia, trafitti 1-0 da una rete di Laurienté. Una battuta d’arresto che ha fatto inevitabilmente discutere e soprattutto “arrabbiare” le altre squadre in lotta per mantenere la categoria, le quali confidavano in una vittoria nerazzurra. Inzaghi a fine partita ha parlato di approccio sbagliato ma un eccesso di rilassatezza è anche comprensibile visto che lo scudetto è arrivato con ben 5 giornate d’anticipo ed i giocatori erano reduci da una settimana di festeggiamenti. Al di là delle visioni complottistiche, è abbastanza normale che in questi casi le motivazioni vengano meno. Nel frattempo si augura di affrontare un’Inter “morbida” anche il Frosinone, sempre a +2 sulla zona rossa dopo il pari a reti bianche nello scontro diretto con l’Empoli. I giallazzurri di Eusebio Di Francesco non perdono da 6 giornate (5pareggi e una vittoria) ma per essere certi di non retrocedere ad appena un anno dalla promozione devono ancora fare un ulteriore sforzo. Il tecnico intanto sembra aver sistemato la difesa, che da aprile in poi ha incassato solo 2 gol (entrambi nella gara di Napoli).

Frosinone-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Un’assenza importantissima nel centrocampo del Frosinone: mancherà Barrenechea, squalificato. Il giocatore di proprietà della Juventus verrà probabilmente sostituito da Gelli, che farà coppia con Mazzitelli in mezzo. In attacco conferme per Soulé, Brescianini e Cheddira. Torna a disposizione Harroui.

Inzaghi proseguirà con il turnover: l’obiettivo del tecnico piacentino è avere freschi i titolarissimi in vista della prossima sfida con la Lazio, quando ci sarà la cerimonia della consegna della coppa. Panchina per Pavard e Bastoni, ma riposeranno anche Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Occasione per i vari Bisseck, Carlos Augusto e Arnautovic. Scalpita anche Buchanan, acquistato nel mercato invernale.

Come vedere Frosinone-Inter in diretta tv e in streaming

Frosinone-Inter, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Difficile pronosticare un altro ko dell’Inter che nonostante non abbia più niente da dire deve farsi perdonare la brutta prestazione di Reggio Emilia. Inzaghi continuerà a ruotare diversi giocatori ma stavolta dovrebbe arrivare un risultato positivo. Logico che per il Frosinone anche un punto sarebbe oro colato: prevediamo almeno una rete per parte nella sfida dello “Stirpe”.

Le probabili formazioni di Frosinone-Inter

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2