Cambiamento epocale in F1, classifica rivoluzionata

Cambiamento epocale in F1, si continua dibattere sull’eventuale modifica che rivoluzionerebbe il sistema di punteggio. E c’è chi invita alla calma.

Dopo i primi sei Gran Premi la classifica piloti parla chiaro. In cima c’è sempre lui, Max Verstappen, campione del mondo in carica che ha già accumulato 136 punti e portato a casa ben quattro primi posti. Un dominio quasi totale da parte dell’olandese della Red Bull, che mette nel mirino il quarto titolo consecutivo dopo quelli vinti dal 2021 in poi.

Una superiorità abbastanza evidente nei confronti degli altri colleghi, che fanno una fatica tremenda a stargli dietro e a tenere il suo passo in gara. Tuttavia, il campionato di Formula Uno è iniziato da appena due mesi e bisogna sempre considerare che eventuali colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. Dietro a Verstappen, in classifica, c’è il compagno di scuderia Sergio Perez, a quota 103 punti, più attardato invece il ferrarista Charles Leclerc, fermo a 98. La Red Bull domina anche nella classifica del mondiale costruttori con 239 punti: staccata la Ferrari, che dopo il Gran Premio di Miami ha toccato quota 187. A sorprendere maggiormente però è l’enorme divario tra le prime 5 (Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin) e le altre scuderie. Discrepanza che sta diventando, anno dopo anno, sempre più netta. Al punto da indurre FIA e FOM ad un’approfondita riflessione sul sistema di punteggio.

Cambiamento epocale in F1, rinviata la decisione sulla modifica del sistema di punteggio

L’idea, come ha rivelato qualche settimana fa la testata Motorsport, sarebbe quella di estrendere la zona punti dal decimo al dodicesimo posto, al fine di rendere più appetibili quelle posizioni e soprattutto aumentare il livello di spettacolo.

Ad ogni modo, secondo la testata Autosport, nella riunione tra la F1 Commission e i vari team principal prima di prendere una decisione definitiva valuteranno con la dovuta calma se arrivare a modificare o meno l’attuale sistema di punteggio. Non è detto, dunque, che la novità sarà indrodotta – come si ipotizzava in un primo momento – a partire dalla prossima stagione.

“Siamo tutti d’accordo che è giusto fare qualcosa per questo sport – ha detto il team principal della Williams James Wolves – Vorrà dire che ci prenderemo il tempo necessario per prendere una decisione ragionevole”. Sulla questione si era espresso negativamente l’ex pilota Martin Brundle, secondo il quale una gara di Formula 1 “non va trasformata in una fiera in cui tutti i partecipanti vincono qualcosa”.