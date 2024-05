Ilary Blasi prende una decisione inattesa, è ufficiale: anche Totti rimane basito

Ilary Blasi, non se l’aspettava nessuno e invece è ufficiale: cambio di programma per la showgirl, a volte ritornano.

Sbagliava chi credeva che non avrebbe mai più rimesso piede negli studi di Mediaset. Non condurrà più l’Isola dei Famosi, magari, al cui timone c’è adesso l’ex naugrafa Vladimir Luxuria, ma tornerà comunque a far parte di quella grande famiglia di cui è stata protagonista assoluta per diversi anni della sua carriera.

La notizia era nell’aria già da un po’ e i rumors si sono rincorsi per svariate settimane; mancava solo l’ufficialità, che è arrivata qualche ora fa per voce, appunto, di Mediaset. Adesso, quindi, è ufficiale: Ilary Blasi si appresta a tornare in televisione dopo una lunga pausa che si è protratta per un anno circa e che ci avevo fatto credere che per lei non ci fosse più speranza alcuna. Ci sbagliavamo.

L’ex moglie di Francesco Totti non tornerà a condurre un reality show, però, sebbene per diversi anni sia stata la regina incontrastata del Grande Fratello e del reality show che si svolge in Honduras. Condurrà un programma molto diverso e nelle sue corde, prendendo a sua volta il posto di un’altra showgirl molto amata che, due anni fa, era entrata nella casa più spiata d’Italia, per poi uscirne a ridosso di Natale per poter trascorrere le festività insieme al figlio Nathan Falco.

Ilary Blasi, cambio di programma: a volte ritornano

La presentatrice di Roma subentrerà ad Elisabetta Gregoraci, che ne è stata padrona di casa per un bel po’ di tempo, alla guida di Battiti Live, l’evento musical dell’estate che avrà come cornice la splendida Puglia.

Accanto a lei ci sarà un caro amico: con Alvin andrà a ricomporre la coppia, ben rodata, che per anni ha lavorato insieme, seppur a distanza, all’Isola dei famosi. Ilary conduceva, mentre lui è da sempre storico inviato in Honduras. Parteciperà a Battiti Live anche la lanciatissima Rebecca Staffelli. Non è ancora dato sapere, invece, quando avrà ufficialmente inizio il festival musicale. Mediaset ha annunciato che non comincerà prima di luglio e, secondo le indiscrezioni, andrà in onda di lunedì sera.

Traslocherà al giovedì, sempre secondo i rumors, Temptation Island, il reality show sui sentimenti che verrà girato, ancora una volta, in Sardegna. Ci vorrà ancora un po’, insomma, per rivedere l’ex lady Totti, che il 31 maggio dovrà recarsi in tribunale per una nuova udienza sul divorzio, in tv.