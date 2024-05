10eLotto, nove numeri e centomila euro con questa modalità

10eLotto, con questa modalità moltiplichi le possibilità di vincere una somma altissima: in palio ci sono 100mila euro.

Il jackpot del Superenalotto è tornato a far sbrilluccicare gli occhi agli aspiranti fortunelli che, 4 volte a settimana, tentano il tutto per tutto al gioco più amato dagli italiani. Sul piatto adesso ci sono più di 100 milioni, una cifra che non è ancora all’altezza del montepremi record vinto un anno fa, ma che è comunque altissima e, in quanto tale, molto ambita.

In attesa che qualcuno centri la sestina vincente e porti a casa il bottino – ma attenti, potrebbero volerci mesi, forse addirittura più di un anno, prima che accada – è bene sapere che il Superenalotto non la sola Lotteria a mettere in palio premi così importanti. Vi basti sapere che, proprio nelle scorse ore, qualcuno è diventato ricco grazie ad un altro gioco, anch’esso molto amato sebbene meno gettonato di quello, storico e famosissimo, gestito da Sisal e nato nel 1997.

Ci riferiamo al mitico 10eLotto, che proprio in occasione dell’ultima estrazione ha fatto la fortuna di un giocatore di Milano. L’uomo in questione, nei giorni scorsi, si è recato in ricevitoria e ha deciso di puntare su dei numeri ben precisi. Non è dato sapere se li abbia scelti a caso o se, invece, ci sia un qualche ragionamento che a noi sfugge dietro le opzioni da lui selezionate. Non è rivelante, in ogni caso, ai fini del racconto.

10eLotto, c’erano tutti e 9: colpo da maestro a Milano

Indipendentemente da quali siano le ragioni che lo hanno indotto a sceglierli, quei numeri si sono rivelati una vera e propria manna del cielo.

La combinazione di 7, 11, 12, 13, 17, 18, 57, 83 e 86 ha fruttato a questo cittadini del capoluogo lombardo la bellezza di 100mila euro. Nel concorso al quale ha inteso partecipare sono stati estratti, infatti, tutti e 9 i numeri da lui barrati in fase di giocata, motivo per il quale si è assicurato un premio pazzesco. L’uomo, c’è da dire, ce l’ha messa tutta per attirare l’attenzione della dea bendata: aveva giocato al 10eLotto nella modalità frequente, quella che prevede un’estrazione ogni 5 minuti, per cui aveva moltiplicato già da sé le possibilità che accadesse ciò che vi stiamo raccontando.

In quella stessa estrazione, la Lombardia ha fatto registrare altre 2 vincite degne di nota: una, da 25mila euro, a Seregno; l’altra, sempre a Milano, ma di “soli” 18mila euro. Che la fortuna abbia preso casa da quelle parti?