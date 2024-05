Fiato sospeso per Zanardi, cresce l’ansia per le sue condizioni

Fiato sospeso Zanardi, i tifosi sono preoccupati per le condizioni del campione protagonista di un grave incidente nel 2020. Quali sono le notizie che abbiamo adesso

Uno degli sportivi italiani più amati. Per quello che ha fatto durante la sua carriera e soprattutto per come ha affrontato le disgrazie che gli sono capitate. Un esempio vero, Alex Zanardi.

Dal 16 giugno del 2020, ormai quattro anni fa, arrivano notizie frammentate dopo l’ennesimo incidente in handbike mente si preparava ai giochi Olimpici. Un incidente terribile, che lo ha fatto lottare tra la vita e la morte per molto tempo. Da quel momento in poi non si sa realmente come sta, come procede la sua fase riabilitativa. Però secondo alcuni, le sue condizioni sono un poco in miglioramento. Ed è quello che sperano tutti i tifosi di questo enorme atleta, un maestro di vita, uno che non ha mai mollato davanti ai problemi. Uno che ha lottato, che lotta, e che tutti speriamo possa regalarci un’altra emozione enorme tornando a farsi vedere in pubblico.

Zanardi, le condizioni

Non tanto tempo fa ha parlato del paraciclista italiano solamente il primario di Riabilitazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, Gianrettore Bertagnoni. Spiegando che Zanardi è cosciente da diversi anni. Il primario, che ha parlato al “Giornale di Vicenza“, aveva svelato che il programma di riabilitazione a cui è sottoposto Zanardi è molto lungo, e che il recupero è anche lento. Insomma, anche abbastanza normale dopo quello che è successo.

Altri dettagli non ce ne stanno, e tutto questo non lascia comunque del tutto tranquilli i tifosi di Alex che sognano di rivederlo presto gareggiare. Non sarà semplice, viste le condizioni dello stesso già prima di questo terribile incidente che lo sta costringendo a delle cure importanti sotto tutti i punti di vista. Da parte nostra l’augurio e la speranza sono identiche: rivederlo presto fare quello che vuole, nel massimo delle condizioni fisiche possibile, con quella voglia matta di non mollare davvero mai. Forza Alex!