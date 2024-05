Estrazione Superenalotto 9 maggio 2024: vincite e quote

Estrazione Superenalotto 9 maggio 2024, verifica le vincite: di seguito i risultati e i numeri estratti per il concorso n.73

Dopo i flop degli ultimi giorni, l’estrazione del Lotto ha messo in palio oltre 100 milioni di euro. 100,8 milioni di euro per la precisione, che non a caso hanno calamitato l’interesse di molte persone, accorse nelle varie ricevitorie per provare a far saltare il banco. Il bacio della dea bendata mai come in queste circostanze, però, è necessario. Come ormai da anni, il nostro sito vi fornirà il resoconto dettagliato delle vincite e delle quote relative all’estrazione n.73 dell’anno. Ecco tutti i dettagli.

Estrazione Superenalotto 9 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 73

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 6 , Quote € 31.281,04

Punti 4: Numero vincite 466 , Quote € 408,33

Punti 3: Numero vincite 16.227 , Quote € 35,40

Punti 2: Numero vincite 286.000 , Quote € 6,24

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 3SS: Numero vincite 80 , Quote € 3.540,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.387 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 9.080 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 19.032 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 75 36 23 81 62 38