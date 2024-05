I pronostici di venerdì 10 maggio: Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 10 maggio: serata di anticipi in Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1, c’è l’ultima giornata di Serie B.

Grande protagonista di questo venerdì è la Serie B con le partite dell’ultima giornata di campionato che verranno tutte disputate in contemporanea a partire dalle 20:30. Il Como ha la possibilità di festeggiare la promozione in Serie A in casa battendo il Cosenza già salvo, mentre in coda nella lotta per non retrocedere la partita sulla carta più abbordabile è quella della Ternana in trasferta contro la Feralpisalò già scesa aritmeticamente in Serie C.

Il Bari deve vincere contro il Brescia che potrebbe però migliorare la sua attuale posizione per i playoff di Serie B. Tre punti alla portata per l’Ascoli col Pisa già salvo, anche se potrebbero non bastare per evitare la retrocessione.

Pronostici altre partite

Nell’anticipo di Serie A l’Inter dopo la brutta figura col Sassuolo dovrebbe reagire in una sfida – quella col Frosinone – che promette gol. Reti in arrivo anche in Augsburg-Stoccarda di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Como vincente e almeno tre gol complessivi in Como-Cosenza, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Ascoli (in Ascoli-Pisa, Serie B, ore 20:30)

• Ternana (in Feralpisalò-Ternana, Serie B, ore 20:30)

• Brest (in Brest-Reims, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Augsburg-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

• Feralpisalò-Ternana, Serie B, ore 20:30

• Reggiana-Parma, Serie B, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Ittihad Jeddah-AL Ettifaq FC, Saudi Pro League, ore 20:00

• Augsburg-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

• Frosinone-Inter, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Ternana vincente e almeno un gol per squadra (in Feralpisalò-Ternana, Serie B, ore 20:30)