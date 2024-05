Arriva la conferma: penalizzazione e classifica ribaltata

Arriva la conferma, lo scorso settembre il club aveva fatto ricorso contro la penalizzazione di 9 punti in classifica: ecco come cambia la graduatoria.

I casi più eclatanti, nella stagione che sta per andare in archivio, sono avvenuti in Premier League. Sì, proprio in quello che ormai da due decenni a questa parte è considerato unanimemente il campionato di calcio più bello del mondo (oltre ad essere, ovviamente, quello più ricco).

Pure in Inghilterra hanno dovuto fare i conti con il “caso penalizzazioni”. Se la scorsa stagione era toccato alla Serie A – alla Juventus vennero tolti dieci punti per via del caso plusvalenze, facendola scivolare al settimo posto – stavolta ben due famigerati “segno meno” sono comparsi anche nella classifica del torneo d’oltremanica. Le squadre sanzionate sono Everton e Nottingham Forest, entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere. Identici i motivi alla base del provvedimento della lega: sia i Toffees che i Tricky Trees avrebbero violato, si presume, le regole del fair play finanziario. L’Everton alla fine è riuscito a salvarsi senza problemi e pure con diverse giornate d’anticipo nonostante gli otto punti di penalizzazione. Discorso diverso invece per il Nottingham Forest, che rischia ancora di finire in Champioship a causa del -4. Una situazione che, in attesa dell’esito dei ricorsi, impedisce ai tifosi dello storico club inglese di dormire sonni tranquilli.

Arriva la conferma, respinto il ricorso del Canosa

Nei vari livelli del calcio italiano, compresi i campionati dilettantici, sono numerose le squadre penalizzate. In Eccellenza, ad esempio, il Canosa Calcio è partito con un handicap di ben 9 punti.

Una mazzata non indifferente per la società iscritta nel girone A dell’Eccellenza pugliese, che ad ogni modo è riuscita a salvarsi ugualmente, chiudendo al quinto posto a quota 40 punti. I fatti in questione riguardavano l’ex proprietà – avrebbe dichiarato un valore delle sponsorizzazioni superiore rispetto a quanto incassato – ed è epr questo che i nuovi proprietari, lo scorso 23 settembre, avevano fatto ricorso.

Ricorso appena respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. “L’Asd Canosa Calcio 1948 rende noto – recita il comunicato del club – che relativamente al ricorso presentato in data 28 settembre 2023 e concernente la penalizzazione di -9 punti in classifica a valere sul campionato di Eccellenza appena conclusosi, il Collegio di Garanzia del Coni con prot. n. 00323/2024 ha respinto lo stesso dichiarandolo inammissibile. Per quanto ininfluente ai fini della classifica finale, il presidente Di Nunno e la società tutta, hanno ritenuto doveroso presentare l’istanza per fatti verificatosi in una gestione societaria precedente all’attuale, al fine di tutelare gli interessi della società che ha quindi concluso – chiosano dalla società – il campionato di Eccellenza 2023/2024 in quinta posizione con 40 punti”.