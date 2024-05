Lotto, numeri da urlo: ecco il terno da 140mila euro

Lotto ha trovato quelli che sono i numeri vincenti. Un terno da urlo che ha portato in dote la bellezza di 140mila euro. Ecco quello che è successo e dove

Una fortunata sfacciata. Una di quelle che cambiano la vita. Un colpo clamoroso con un terno secco che ha permesso di accarezzare il sogno. Non in senso figurato, ma nel vero senso della parola.

Il Lotto ha deciso di regalare una montagna di soldi nel corso dell’ultima estrazione. Una vera e propria montagna di soldi tutti concentrati in Puglia. Sì, le vincite sono state strabilianti e una in particolare ha stravolto la vita di un fortunato giocatore che ha centrato il terno dell’esistenza. E andiamo a vedere insieme con quali numeri è riuscito nel colpo.

Lotto, il terno vincente

La vincita più alta di queste che vi stiamo per raccontare – così come riportato da Agimeg.it – è stata centrata a Bari, per effetto di un terno giocato appunto nella ruota del capoluogo, che ha regalato 140mila euro. I numeri scelti sono stati 2-21-81. E non sappiamo onestamente quanti soldi sono stati investiti. Qualunque cifra sia stata piazzata, comunque, ha permesso di cambiare per sempre, o quasi, la propria vita.

“A Bitonto centrato un terno sulla ruota Nazionale – si legge sul sito citato prima – da 14.000 euro, a fronte di una spesa complessiva di 5 euro. Infine, un altro terno è stato registrato a Ruvo di Puglia dove ha regalato una vincita da 9.750 euro”.

Non mancano nemmeno in questo le vincite con il 10eLotto, ovviamente. Perché 15mila euro sono stati vinti a Presicce Acquarica, in provincia di Lecce, grazie ad una giocata di soli 4 euro con un 7 centrato in pieno. Ad Andria, invece, sono stati vinti sempre con questo gioco la bellezza di 5mila euro. Leggendo tutte queste notizie, come si può pensare che gli italiani possano abbandonare questo tipo di gioco? Ci pare davvero impossibile.