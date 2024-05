Premier League, pronostici trentasettesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, per gli Spurs è probabilmente l’ultima chance di restare in corsa per la Champions League: notizie e pronostici.

Il Tottenham ha perso quota proprio nel momento clou della stagione e, complice un calendario tutt’altro che agevole, ha rimediato ben quattro sconfitte nelle ultime 4 giornate (Newcastle, Arsenal, Chelsea e Liverpool). Una serie negativa che equivale ovviamente ad un durissimo colpo per le ambizioni Champions della squadra di Ange Postecoglou, a – 7 dal quarto posto occupato dall’Aston Villa.

Gli Spurs hanno una gara in meno rispetto ai Villans ma nel recupero, in programma nella prossima settimana, affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale nell’assegnazione del titolo. Al Tottenham, dunque, non resta che provare a vincerle tutte, sperando ovviamente in uno o più passi falsi del club di Birmingham. Bisogna, nel frattempo, anche guardarsi le spalle: il quinto posto non è più al sicuro, visto che il Newcastle ha soltanto 4 punti in meno. Contro il pericolante Burnley gli Spurs dovrebbero dunque tornare al successo: in caso di sconfitta i Clarets, a -5 dalla quartultima, sarebbero retrocessi aritmeticamente. Ringalluzzito dalle due vittore di fila con Sheffield United e Burnley, il Newcastle dovrebbe fare lo stesso: al St. James’ Park sarà di scena il Brighton di Roberto De Zerbi, praticamente fuori dalla corsa all’Europa. I Seagulls, tuttavia, nell’ultimo weekend hanno battuto un colpo e sono tornati a vincere a distanza di circa due mesi dall’ultima volta battendo 1-0 l’Aston Villa grazie ad un gol di Joao Pedro. La prolificità ritrovata dei Magpies (ben 13 reti nell’ultime quattro giornate) ci fa ipotizzare un match da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

L’altro match da attenzionare è quello tra West Ham e Luton Town. Per gli Hatters è un po’ l’ultima spiaggia: sono terzultimi a -3 dal Nottingham Forest, che dopo qualche ora ospiterà il Chelsea a City Ground. Un’eventuale sconfitta al London Stadium rischierebbe dunque di condannarli con una giornata d’anticipo.

Gli Hammers invece sono in caduta libera e la batosta rimediata una settimana fa nel derby con il Chelsea (5-0) li ha probabilmente estromessi dalla corsa al settimo posto: nella capitale inglese prevediamo una gara da almeno tre gol complessivi, dal momento che gli ospiti non possono accontentarsi di un pareggio. Non c’è nulla in palio, infine, nelle sfide tra Everton e Sheffield United, Wolverhampton e Crystal Palace e Bournemouth e Brentford, tutte squadre prive di obiettivi. I Toffees non dovrebbero avere problemi a regolare il fanalino di coda del campionato, già retrocesso aritmeticamente, mentre il Palace, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate – lunedì ha preso ha pallate (4-0) il Manchester United – potrebbe fare il colpaccio al Molineux. Almeno un gol per parte tra Cherries e Bees, già salve da un pezzo.

Premier League: possibili vincenti

Everton (in Everton-Sheffield United)

Newcastle (in Newcastle-Brighton)

Tottenham (in Tottenham-Burnley)

Crystal Palace o pareggio (in Wolverhampton-Crystal Palace)

Le partite da almeno un gol per squadra

Bournemouth-Brentford

West Ham-Luton Town

Premier League: le partite da almeno tre gol complessivi

Newcastle-Brighton

Tottenham-Burnley

West Ham-Luton Town