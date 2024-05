Ultim’ora, ritiro Nadal: tristezza infinita nel mondo del tennis

Ultim’ora, c’è chi ipotizza che il campione maiorchino possa appendere la racchetta al chiodo dopo il prossimo Roland Garros.

Gli attesissimi Internazionali d’Italia non sono iniziati sotto i migliori auspici. Doveva essere l’occasione, per il pubblico italiano, per riabbracciare – e tifare – il beniamino Jannik Sinner, diventato numero 2 del mondo dopo una prima parte di stagione da sogno, durante la quale ha portato a casa il primo titolo Slam della sua carriera, gli Australian Open. Il tennista altoatesino, tuttavia, è stato costretto a dare forfait.

Un fastidio all’anca che si trascina dal torneo di Monte Carlo, dove si arrese in semifinale a Stefanos Tsitsipas, gli ha impedito di prendere parte al Masters 1000 romano. Il suo annuncio, domenica scorsa, ha preso alla sprovvista i suoi tifosi che non vedevano l’ora di vederlo all’opera sui campi in terra battuta del Foro Italico. Due giorni invece è stata la volta di Matteo Berrettini, un altro tra i più attesi. Il martello romano in un primo momento aveva smentito l’ipotesi di un ritiro – avrebbe dovuto esordire con il connazionale Napolitano – ma alla fine si è dovuto arrendere pure lui. Nella conferenza stampa indetta mercoledì scorso il finalista di Wimbledon 2021 ha detto di non essere pronto. Non se l’è sentita, insomma, di scendere in campo dopo una fastidiosa tonsillite che non gli ha consentito di allenarsi nelle ultime settimane.

Il timore di un nuovo infortunio, dunque, ha preso il sopravvento. Oltre a Berrettini e Sinner, l’altro assente è Carlos Alcaraz, astro nascente del tennis mondiale e attuale numero tre del mondo.

Tocca ai veterani Novak Djokovic e Rafa Nadal, stando così le cose, prendersi la scena. I riflettori sono puntati sopratutto sul campione maiorchino, che potrebbe giocare le sue ultime partite prima di appendere la racchetta al chiodo. C’è chi ipotizza che Nadal decida di chiudere la carriera al prossimo Roland Garros. E la grande cerimonia che gli hanno organizzato nella scorsa settimana a Madrid sembra confermare questa tesi.

Un addio che di certo in tanti, non solo gli amanti del tennis, faranno fatica a metabolizzare. Tra questi c’è pure la tennista statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 3 a Roma. “È strano accettarlo perché per la maggior parte della mia vita l’ho visto vincere al Roland Garros, immagino che stia attraversando un momento delicato – ha detto la Gauff durante il Media Day – Ero a Madrid e lì non sembrava che si stesse ritirando, con la cerimonia successiva mi sono chiesto se questa fosse la vita reale o meno. Sono triste perché è uno dei miei giocatori preferiti, ammiro la sua mentalità e la sua intensità”.