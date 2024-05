Bundesliga, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, nella penultima giornata del massimo campionato tedesco potrebbe arrivare un altro verdetto nella lotta per non retrocedere: notizie e pronostici.

Mancano 180 minuti alla fine della Bundesliga 2023-24 e l’unico verdetto, relativamente alla parte destra della classifica, è la retrocessione, ormai aritmetica da settimane, del fanalino di coda Darmstadt. Chi potrebbe presto fargli compagnia è il Colonia, penultimo ed obbligato a vincere entrambe le ultime due partite (Union Berlino e Heidenheim) per sperare di disputare quantomeno lo spareggio promozione-retrocessione.

La situazione in cui versano i Billy Goats è di quelle disperate: anche un pareggio nello scontro diretto con la compagine capitolina potrebbe essergli fatale, visti i 5 punti che al momento la separano dalla quintultima, il Mainz. Il problema, per gli uomini di Timo Schultz, è che anche l’Union Berlino, pur essendo fuori dalla zona rossa, può permettersi passi falsi. Il rischio di scivolare al terzultimo posto ed essere costretti a giocare lo spareggio è concreto dal momento che il Mainz è ad una sola incollatura.

L’Union, tra l’altro, ha conquistato un solo punto in cinque partite. E dopo la rocambolesca sconfitta rimediata una settimana fa contro il Bochum (3-4) il club ha dato il benservito al tecnico croato Nenad Bjelica, sostituendolo con Marco Grote. In un pomeriggio che si preannunica drammatico si affrontano i due peggiori attacchi del torneo: stavolta però i gol non dovrebbero mancare, se consideriamo che, in caso di pareggio, il Colonia sarebbe retrocesso.

Le previsioni sulle altre partite

Non ha ancora la salvezza in tasca il Borussia Monchengladbach: ai Fohlen, protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative, basta un punto per essere certi di giocare in Bundesliga anche l’anno prossimo.

Dopo i 2 pareggi di fila con Union Berlino e Werder Brema potrebbe dunque arrivarne un altro con l’Eintracht Francoforte, reduce da due sconfitte con Bayern Monaco (2-1) e Bayer Leverkusen (1-5). Le Adler non saranno tuttavia in vena di regali: devono difendere il sesto posto, che vorrebbe dire qualificazione all’Europa League, dal Friburgo, che al momento ha 4 punti in meno. Previediamo almeno tre gol complessivi nella sfida del Borussia Park e movimentata potrebbe essere pure quella dell’Europa-Park-Stadion tra i padroni di casa del Friburgo e il neopromosso Heidenheim. Gli ospiti, decimi in classifica, possono addirittura ancora ambire ad una storica qualificazione europea e renderanno la vita difficile alla squadra di Christian Streich.

Ha ancora qualche chance anche il Werder Brema, ma sarà difficile strappare punti dalla trasferta di Lipsia, con i Roten Bullen, già sicuri di prendere parte alla prossima Champions , che non perdono da febbraio.

Bundesliga: possibili vincenti

Colonia o pareggio (in Colonia-Union Berlino)

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte)

Le partite da almeno un gol per squadra

Colonia-Union Berlino

Friburgo-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte

Lipsia-Werder Brema