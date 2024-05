Colonia-Friburgo, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Colonia-Friburgo è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Ha quasi perso le speranze salvezza il Colonia, penultimo in classifica e a sette punti dalla permanenza. Sono cinque invece i punti di distacco dal Mainz, che in questo momento andrebbe allo spareggio. E quindi sì, di speranze ce ne sono pochissime, anche se dovesse arrivare una vittoria contro il Friburgo.

Che a dire il vero è anche molto ipotetica per un motivo: la formazione ospite, ha 40 punti in classifica, adesso sarebbe dentro la Conference League della prossima stagione, e deve respingere l’assalto dell’Augsburg che sarà impegnato a Dortmund e ha buone possibilità di strappare un risultato positivo. Le motivazioni dei bianconeri di Streich, quindi, altissime in un match che potrebbe indirizzare in maniera decisiva, e altamente positiva, tutta la stagione.

L’andamento delle due formazioni, comunque, non è che sia dei migliori: il Colonia nelle ultime cinque ha vinto solamente una volta (due sconfitte); le stesse del Friburgo che, però, almeno due vittorie le ha piazzate tenendo così vivo il sogno Europa. Evidente, quindi, ma non tanto per questo ma soprattutto per quello che vi abbiamo raccontato prima, che sono gli ospiti i favoriti in questo match. Che sognano quindi il colpo risolutore.

Come vedere Colonia-Friburgo in diretta tv e streaming

Colonia-Friburgo è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da vittoria esterna, che permetterebbe quasi sicuramente al Friburgo di Streicht di volare in Europa il prossimo anno. Contro una squadra che possiamo tranquillamente definire ormai retrocessa, l’occasione è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Match da almeno tre reti complessive quello di Colonia, e anche una rete per squadra. Con il segno 2 finale che appare altamente probabile.

Le probabili formazioni di Colonia-Friburgo

COLONIA (4-2-3-1): Schwabw; Schmitz, Hubers, Chabot, Finkgrafe; Martel, Huseinbasic; Thielmann, Waldschimit, Alodou; Tigges.

FRIBURGO (3-4-2-1): Atobulu; Slazai, Keitel, Gulde; Doan, Eggestein, Hofler, Gunter; Sallai, Grifo; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2