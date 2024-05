Scommesse, 3 euro per 29mila: bonus da capogiro

Scommesse, 3 euro per vincerne 29mila euro. La schedina è meravigliosa e grazie ad un bonus da capogiro è riuscito nel colpo grosso che cambia la vita

Per chi gioca delle schedine è un momento particolare. Soprattutto per quelli che, purtroppo, nonostante si dilettino settimana dopo settimana cercando una vincita, non ci riescono mai. Purtroppo è così, serve un pizzico di fortuna che non tutti hanno: la partita trappola, ogni weekend, esce sempre. Anche tra le più semplici, alcune volte, da pronosticare.

Per vincere, quindi oltre alla passione e oltre all’intuito, è di particolare importanza riuscire ad avere dalla propria parte la fortuna. Perché perdere una schedina al 90esimo o oltre è solo questione di fortuna, e nient’altro. Ed è quella che ha avuto questo fortunato giocatore di Palma Campania, così come riportato da Agimeg.it, che ha fatto un colpo clamoroso. Un colpo che è valso 29.660 euro. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, come ci è riuscito.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Diciotto partite pronosticate dei massimi campionati europei. Diciotto eventi che sono andati appunto come lui aveva immaginato. Dalla Serie A alla Premier League, passando per la Liga e finendo alla Ligue 1. E senza nemmeno giocare chissà quali cose strane, multigol, e tutto il resto. Il pronostico prevedeva i segni classici 1 X e 2, qualche combo, e le opzioni Gol e No-Gol. Insomma, tutto assai sereno. Una schedina lineare, come vi abbiamo raccontato l’altro ieri.

Tutto riuscito nel migliore dei modi, grazie anche ad uno straordinario bonus dal valore di oltre 12mila euro che ha permesso di raggiungere una cifra stratosferica come importo finale. Ah, volete sapere quanto ha giocato? Solamente 3 euro. Sì, perché come detto prima, quando la fortuna deve girare c’è poco da fare. Ti viene a prendere dappertutto senza nessuna possibilità di sfuggita. E forse prima o poi toccherà a tutti. La schedina è stata giocata all’Agenzia Eurobet della città campana!