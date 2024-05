Liverpool-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Tottenham è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il rischio è che l’ultimo treno sia già passato per entrambe. Il Liverpool è ormai fuori dalla corsa al titolo dopo le incomprensibili frenate delle ultime settimane, vedendo scappare le dirette concorrenti Arsenal e Manchester City. I Reds, oltra ad uscire dall’Europa League – competizione in cui erano favoritissimi – hanno collezionato 5 punti nelle ultime 5 giornate di campionato, rimediando anche due sconfitte con Crystal Palace ed Everton, squadre che quest’anno hanno lottato per non retrocedere.

Ieri pomeriggio Gunners e Cityzens hanno vinto entrambe, portandosi rispettivamente a +8 e +7 sugli uomini di Jurgen Klopp, le cui probabilità di vincere la Premier League sono, a questo punto, irrisorie, visto che alla fine dei giochi mancano solamente tre giornate. Stagione dunque virtualmente terminata per un Liverpool che si prepara ad un cambiamento epocale: il tecnico tedesco da tempo ha annunciato che lascerà la panchina a giugno ed il club ha già trovato un sostituto, l’attuale allenatore del Feyenoord Arne Slot. Il Tottenham invece confermerà Ange Postecoglou. Il tecnico australiano alla sua prima avventura in Premier League ha avuto il merito di riportare in Europa gli Spurs ma non può essere trascurato il calo a cui sono andati incontro in questo finale di stagione (oltre a i troppi gol subiti). I londinesi dopo un serrato testa a testa con l’Aston Villa per il quarto posto e la qualificazione alla Champions League si sono un po’ arenati.

Tre sconfitte di fila contro Newcastle, Arsenal e Chelsea (9 gol subiti complessivamente) hanno fatto scivolare Son e compagni a -7 dai Villans, che hanno comunque giocato una partita in più.

Come vedere Liverpool-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Klopp e Postecoglou sono ormai coscienti del fatto che i rispettivi obiettivi siano irraggiungibili ma ci tengono a chiudere ugualmente in bellezza. Ci aspettiamo dunque una gara spettacolare tra due squadre tutt’altro che solide nell’ultimo periodo. Reds favoriti: l’unica sconfitta con gli Spurs negli ultimi 13 incontri è arrivata proprio all’andata, anche “grazie” ad un clamoroso errore del Var.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Konaté, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Emerson Royal; Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1