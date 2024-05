I pronostici di domenica 5 maggio: Serie A, B, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 28 aprile: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Il match clou della domenica di Serie A è un grande classico del campionato italiano, la sfida tra Roma e Juventus che mette in palio tre punti pesanti in chiave qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri hanno quasi raggiunto il traguardo che invece per i giallorossi impegnati pure nelle semifinali di Europa League rischia di sfumare. Partita aperta con tutte e due le squadre che potrebbero fare almeno un gol.

In Serie B si gioca la penultima giornata tutta in contemporanea alle 15:00: le vittorie più probabili sono quelle interne di Brescia e Venezia rispettivamente contro Lecco e Feralpisalò.

Pronostici altre partite

Si prospetta una domenica ricca di gol in Premier League con tre partite ad alto tasso spettacolare: Liverpool-Tottenham, Brighton-Aston Villa e Chelsea-West Ham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Liverpool vincente e almeno tre gol complessivi in Liverpool-Tottenham, Premier League, ore 17:30

Vincenti

• Brescia (in Brescia-Lecco, Serie B, ore 15:00)

• Venezia (in Venezia-Feralpisalo, Serie B, ore 15:00)

• Rayo Vallecano (in Rayo Vallecano-Almeria, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Volendam-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

• Brighton-Aston Villa, Premier League, ore 15:00

• Chelsea-West Ham, Premier League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Verona-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

• Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 17:30

• Roma-Juventus, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Parma-Cremonese, Serie B, ore 15:00)