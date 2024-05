Roma-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Juventus è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La lotta per la qualificazione alla Champions League si è ravvivata grazie al posto in più conquistato tramite il ranking UEFA ed al momento coinvolge più squadre. Tra queste ci sono pure Roma e Juventus, pronte a darsi battaglia nell’atteso big match della trentacinquesima giornata.

Frenati domenica scorsa dal Napoli (2-2), gli uomini di Daniele De Rossi hanno conservato il quinto posto ma avvertono sempre di più il fiato sul collo dell’Atalanta, che è a -2 e deve ancora recuperare la gara con la Fiorentina (match che, a quanto pare, potrebbe essere disputato anche a fine stagione). Più tranquilli, in questo senso, i bianconeri, a un passo dall’obiettivo. La squadra di Massimiliano Allegri però, dopo un girone di ritorno nettamente al di sotto delle aspettative ed in cui ha totalizzato 13 punti in 13 partite, non può più permettersi ulteriori passi falsi se non vuole essere risucchiata nella bagarre. La Juventus, reduce dallo 0-0 con il Milan, non vince da circa un mese e nelle ultime settimane l’unica gioia è stata la conquista della finalissima di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma il prossimo 15 maggio all’Olimpico. La Signora “sonderà il terreno” nella Capitale in questo weekend facendo visita ai giallorossi, con un piede e mezzo fuori dall’Europa League dopo l’amara sconfitta per 2-0 nella semifinale d’andata con il Bayer Leverkusen.

Un match deciso sostanzialmente dagli episodi ma che ha confermato una certa distanza dai tedeschi, ai quali giovedì prossimo, nel fortino della BayArena, basterà non perdere (o addirittura farlo con non più di un gol di scarto) per staccare il pass per la finale di Dublino.

Roma-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

De Rossi costretto a fare turnover, pensando anche al match di ritorno con il Leverkusen. Il tecnico giallorosso farà verosimilmente rifiatare l’ex Dybala (Baldanzi al suo posto) mentre sarà ballottaggio tra Lukaku e Abraham. Aouar insidia capitan Pellegrini, in difesa invece si rivedranno sia Kristensen che Llorente.

Dall’altro lato, Allegri riproporrà la coppia Chiesa-Vlahovic in attacco e gli unici dubbi del tecnico bianconero riguardano la corsia sinistra, dove si contendono una maglia Iling Jr. e Kostic. Indisponibile solo Alex Sandro.

Come vedere Roma-Juventus in diretta tv e in streaming

Roma-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un calendario quasi impossibile per la Roma. I giallorossi al momento si trovano in una situazione in cui non possono trascurare né la coppa né il campionato, ma battere i bianconeri sarebbe fondamentale per conservare il quinto posto e difenderlo dagli assalti di Atalanta e Lazio. Va da sé che i tre punti servano di più ai capitolini, apparsi tuttavia un po’ sulle gambe contro il Leverkusen a causa dei troppi impegni ravvicinati. Un pareggio, insomma, non è da escludere, visto che dall’altra parte c’è una Juventus che non riesce più a vincere. Entrambe dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1