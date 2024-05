Chelsea-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Tottenham è un recupero della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

A Stamford Bridge si recupera il match che fu rinviato lo scorso febbraio per permettere al Chelsea di giocare la finalissima di League Cup a Wembley, poi vinta dal Liverpool grazie ad un gol di van Dijk all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare.

Due mesi dopo i Blues, così come il Tottenham, vanno a caccia di punti pesanti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Mauricio Pochettino chiede strada ai “suoi” Spurs per riavvicinarsi all’Europa. Il Chelsea, infatti, rischia di rimanere fuori dalle coppe europee per il secondo anno consecutivo: sarebbe l’ennesimo flop per il club londinese, soprattutto se consideriamo che la nuova proprietà nelle ultime due stagioni non ha badato a spese per rinforzare la rosa. I Blues attualmente sono noni, a -5 dal Newcastle settimo, che però ha giocato una gara in più. Gli ultimi risultati, tuttavia, non sono incoraggianti: il Chelsea è reduce da un buon pareggio (2-2) in casa dell’Aston Villa quarto in classifica ma una settimana prima era stato triturato dall’Arsenal all’Emirates Stadium (5-0). La difesa subisce tantissimi gol e l’unico clean sheet, da gennaio in poi, è stato quello con l’Everton, annichilito 6-0 a Londra tre settimane fa.

Spurs, che frenata

Deve ancora recuperare due partite anche il Tottenham, che sta duellando con l’Aston Villa per il quarto posto e dunque per la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli Spurs di Ange Postecoglou in questo momento sono a -7 dai Villans di Unai Emery e la sensazione è che tutto dipenderà dall’esito dei due recuperi, davvero molto complicati. Uno è il derby con il Chelsea, l’altro la sfida con il Manchester City, che si sta giocando il titolo con l’Arsenal. Tra l’altro Son e compagni attraversano un periodo particolare, essendo reduci da due brutte sconfitte di fila con Newcastle (4-0) e Arsenal (2-3). Pochettino ha perso Thiago Silva – stagione finita per lui – e difficilmente recupererà Malo Gusto, Sterling e Chilwell. Dall’altro lato, potrebbe dare forfait l’ex di turno, Timo Werner, infortunatosi nel derby con l’Arsenal.

Come vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Tottenham è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sia Chelsea che Tottenham non sono nelle condizioni di fare calcoli. Un punto, infatti, servirebbe a poco. C’è dunque la concreta possibilità di assistere ad una sfida assai prolifica, tra due squadre che del resto di gol ne subiscono e ne segnano in abbondanza. Per quanto riguarda il risultato finale, spenderemmo un gettone sui Blues, visto che Stamford Bridge ultimamente è un tabù per gli Spurs: solo una vittoria nelle ultime 37 partite.

Le probabili formazioni di Chelsea-Tottenham

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Chalobah, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Emerson Royal; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2