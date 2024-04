Tottenham-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Arsenal è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Per il prestigio, ma soprattutto per la classifica. Il derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham non è mai una partita come le altre, vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, ma assume ancora più significato quando c’è in ballo qualcosa di veramente importante.

L’Arsenal si sta giocando il titolo con Manchester City e Liverpool, anche se i Reds sono in caduta libera – non sono andati oltre un pareggio con il West Ham nell’anticipo del sabato – e si stanno lentamente defilando. Gli unici antagonisti dei campioni in carica a questo punto sembrano proprio i Gunners, che al momento sono a +1 ma hanno anche giocato una gara in più rispetto alla squadra di Pep Guardiola. Ciò significa che se vogliono restare in corsa fino all’ultimo e provare dunque a tornare sul tetto d’Europa dopo venti anni esatti non possono assolutamente commettere passi falsi nelle giornate restanti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Bayern Monaco, intanto, gli uomini di Mikel Arteta hanno ricominciato subito a vincere, realizzando 7 gol complessivi tra Wolverhampton e Chelsea, battuti rispettivamente 2-0 e 5-0: impressionante la prestazione offerta martedì nel derby con i Blues, annichiliti all’Emirates Stadium.

Punti pesantissimi in palio

Gli Spurs hanno la grande opportunità di fare lo sgambetto agli odiati cugini, che per i loro tifosi sarebbe già una mezza vittoria, ma anche loro si giocano parecchio.

Il Tottenham sta duellando con l’Aston Villa per il quarto posto, l’ultimo valido per partecipare alla Champions League 2024-25. In attesa di capire se la Premier League qualificherà anche la quinta – tutto dipenderà dal ranking Uefa a fine stagione – gli uomini di Ange Postecoglou devono fare di tutto per riacciuffare i Villans: il club di Birmigham ha 6 punti in più ma i londinesi devono recuperare due partite. Il fatto è che Son e compagni non stanno brillando in quanto a continuità: nell’ultimo match sono stati letteralmente travolti in casa del Newcastle (4-0). Postecoglou ha perso Udogie – stagione finita per l’ex Udinese – e forse dovrà fare a meno anche di Pedro Porro. In compenso, però, torna Richarlison. Dall’altro lato, invece, Arteta dovrebbe riproporre l’undici che ha seppellito di gol il Chelsea.

Come vedere Tottenham-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Arsenal è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un derby che vale tanto. E sul quale, come ogni volta, influiranno anche altre dinamiche. Chi sta sicuramente meglio tra le due è l’Arsenal ma attenzione all’orgoglio degli Spurs. Di certo non dovrebbero mancare i gol, se teniamo conto del fatto che gli Spurs hanno segnato in ogni match casalingo quest’anno e che, al tempo stesso, hanno mantenuto solo una volta la porta inviolata nelle ultime 15 partite.

Le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Davies; Hojbjerg, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2