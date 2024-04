Arsenal-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Chelsea è un recupero della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Non era assolutamente facile risollevare subito la testa dopo il doppio ceffone, tra campionato e Champions League, ricevuto prima dall’Aston Villa (0-2) e poi dal Bayern Monaco (1-0), nel giro di pochi giorni. Ma l’Arsenal sabato scorso c’è riuscito, domando il Wolverhampton al Molineux (0-2) grazie ai gol di Trossard e Odegaard e tornando momentaneamente in cima alla classifica della Premier League.

La squadra di Mikel Arteta ha così archiviato l’eliminazione dalla competizione regina ed ora concentrerà tutti i suoi sforzi sul campionato, nel tentativo di rimettere le mani su quel titolo che nel nord di Londra manca addirittura da vent’anni. Il capitombolo di una settimana fa con l’Aston Villa però ha complicato i piani del tecnico basco, non più padrone del proprio destino. Il Manchester City, infatti, ha una gara in meno rispetto ad Arsenal e Liverpool, momentaneamente appaiate a quota 74 punti. E nel caso in cui da qui a fine maggio dovesse vincerle tutte si confermerebbe campione d’Inghilterra. Ai Gunners non resta dunque che vincere più partite possibili e sperare in un passo falso della corazzata di Pep Guardiola, anche lei fuori dalla Champions.

Un derby che vale tanto

L’Arsenal, tuttavia, è quella che tra le tre dirette concorrenti ha il calendario più difficile. Dopo il successo con i Wolves affronteranno il derby con il Chelsea – recupero della 29esima giornata – all’Emirates Stadium.

I Blues potranno avere accesso alle prossime coppe europee (Europa o Conference League) solo attraverso la Premier League: le speranze di arrivarci tramite la vittoria dell’FA Cup sono svanite sabato scorso in seguito alla sconfitta di misura (1-0) a Wembley contro il Manchester City, che andrà dunque a giocare la finalissima- derby con il Manchester United. Nulla è perduto per gli uomini di Mauricio Pochettino, che restano in piena corsa per il sesto posto: il Newcastle ha tre punti in più dei londinesi ma anche una partita in più. Tutto è ancora in bilico per quanto riguarda la qualificazione alle “coppe minori”.

Come vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e in streaming

Arsenal-Chelsea è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gunners e Blues inseguono obiettivi diversi ma hanno la stessa urgenza di portare punti a casa. La sensazione è che, pur partendo leggermente favorito, per l’Arsenal non sarà semplice piegare un Chelsea che, al di là della sconfitta in FA Cup con il City, nelle ultime settimane è salito di livello, in particolar modo in termini offensivi (14 reti segnate nelle ultime quattro giornate). Potremmo assistere ad una stracittadina spettacolare come quella dell’andata – finì 2-2 – in cui i gol non mancheranno di certo: anche il Chelsea dovrebbe riuscire a segnarne almeno uno.

Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Jorginho, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Chalobah, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1