Lazio-Juventus, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Lazio-Juventus è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Dalla sfida dell’Olimpico uscirà il nome della prima finalista della Coppa Italia ’23-’24 e sia per la Lazio che per la Juventus vincere un trofeo è forse l’ultima occasione rimasta per raddrizzare le rispettive stagioni. Nella Capitale si riparte dal 2-0 di tre settimane fa a Torino, una partita decisa dai gol di Vlahovic e Chiesa, entrambi realizzati nella ripresa dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato.

Risultato che costringe i biancocelesti di Igor Tudor ad una rimonta difficilissima: per approdare in finale senza passare dai supplementari ed eventualmente i rigori dovranno battere la squadra di Massimiliano Allegri almeno con tre gol di scarto. La Vecchia Signora, invece, ha ben tre “opzioni” per uscire dall’Olimpico con la certezza di tornarci a metà maggio (stavolta per giocare la finale contro una tra Fiorentina e Atalanta): Danilo e compagni supererebbero il turno anche perdendo con un solo gol di scarto. Il tecnico livornese chiede ai suoi uno scatto d’orgoglio dopo i due deludenti pareggi con Torino (0-0) e Cagliari (2-2), in cui la Juventus ha dimostrato di essere ancora alle prese con i soliti problemi e che la “guarigione” è ancora lontana.

Lazio, serve un’impresa

In Sardegna, venerdì scorso, i bianconeri si sono ritrovati sotto alla mezz’ora di gioco ed è solo grazie ad una punizione di Vlahovic e ad un autorete di Dossena allo scadere che sono riusciti ad evitare la sconfitta.

La Lazio invece sta ritrovando faticosamente un minimo di continuità e sul difficile campo di Marassi contro il Genoa (0-1) è arrivata la terza vittoria dell’era Tudor. Protagonista assoluto proprio lo spagnolo Luis Alberto, che sette giorni prima, a margine della sfida con la Salernitana, aveva detto di voler risolvere il contratto a fine stagione. I biancocelesti sono saliti al settimo posto ma sopratutto sono ancora in corsa per quella quinta piazza che quest’anno significa Champions League. L’allenatore croato farà sicuramente qualche cambio per quanto riguarda la formazione iniziale: Lazzari sembra aver smaltito il fastidio riscontrato contro il Genoa e sta meglio anche Immobile, favorito su Castellanos. A centrocampo possibile conferma della coppia formata da Kamada e Vecino, con il rientrante Guendouzi pronto a subentrare dalla panchina. Dall’altro lato Allegri si affiderà nuovamente al tandem Chiesa-Vlahovic. In difesa c’è Rugani al posto dello squalificato Gatti.

Come vedere Lazio-Juventus in diretta tv e streaming

Lazio-Juventus è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Lazio-Juventus anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Questo sarà il terzo scontro in meno di un mese tra le due squadre, che si erano già affrontate a fine marzo a Roma in un match deciso da un colpo di testa allo scadere di Marusic. La Lazio di Tudor è ancora difficile da decifrare ma il risultato dell’andata la costringerà a cercare il vantaggio sin dai primi minuti, esponendosi alle ripartenze della Juventus. Pur ritenendo i bianconeri favoriti per la qualificazione, crediamo che i biancocelesti possano spuntarla in una gara che verosimilmente sarà più prolifica nella ripresa.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1