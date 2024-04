Leicester-Southampton, Championship: streaming, probabili formazioni, pronostici

Leicester-Southampton è una partita valida per la trentottesima giornata di Championship e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La meta ormai è vicina ma il Leicester di Enzo Maresca non deve commettere l’errore di rilassarsi o abbassare il livello della concentrazione proprio sul più bello. Le Foxes, che puntano all’immediato ritorno in Premier League a distanza di un anno dalla retrocessione, quando mancano tre giornate al termine del campionato cadetto inglese, la Championship, guardano tutti dall’altro verso il basso.

Il vantaggio sulla terza però è ancora minimo: soltanto quattro i punti di vantaggio sul Leeds, mentre l’Ipswich Town, secondo, ne ha due in meno rispetto a Vardy e compagni. Un equilibrio impensabile fino a tre mesi fa, quando il Leicester sembrava avesse ormai “ammazzato” il campionato. Gli uomini di Maresca, infatti, a partire da febbraio hanno iniziato a perdere colpi, permettendo alle inseguitrici di colmare l’enorme divario che si era venuto a creare dopo la prima parte della stagione, in cui le Foxes erano state inarrestabili. Il tecnico italiano è riuscito in ogni caso a mantenere a barra dritta ed il successo ottenuto sabato scorso contro il West Bromwich (2-1) ha avvicinato sensibilmente il suo Leicester all’obiettivo.

Leicester, profumo di Premier League

Se il Leeds – che nel momento in cui scriviamo non è ancora sceso in campo nel match con il Middlesbrough – non dovesse avere la meglio con il Boro nel posticipo, allora alle Foxes basterebbe battere il Southampton per festeggiare la promozione.

I Saints, altra squadra retrocessa lo scorso anno dalla Premier League, hanno probabilmente detto addio alle speranze di essere promossi direttamente dopo l’inattesa sconfitta rimediata nell’ultimo fine settimana a Cardiff (2-1), che ha messo fine ad una striscia di tre vittorie consecutive. Gli uomini di Russell Martin sono a -5 dal secondo posto e nel caso in cui non riuscissero a fare bottino pieno al King Power Stadium dovrebbero rassegnarsi a disputare i playoff.

Come vedere Leicester-Southampton in diretta streaming

Il pronostico

Difficile che le Foxes sbaglino questa sorta di match point peraltro contro un Southampton ridimensionato dal k.o. di Cardiff. Diamo fiducia al Leicester che ad ogni modo farà fatica a tenere la porta inviolata, visto che subisce gol da otto giornate di fila.

Le probabili formazioni di Leicester-Southampton

LEICESTER (4-3-3): Hermansen; Pereira, Coady, Vestergaard, Faes; Ndidi, Winks, Dewsbury-Hall; Fatawu, Mavididi, Vardy.

SOUTHAMPTON (4-3-3): McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Bree; Aribo, Smallbone, S. Armstrong; A. Armstrong, Adams, Fraser.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1