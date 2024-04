I pronostici di martedì 23 aprile: Coppa Italia, Premier League e non solo

I pronostici di martedì 23 aprile: Lazio-Juve di Coppa Italia, Arsenal-Chelsea di Premier League e altre partite in giro per il mondo.

Al via stasera le semifinali di ritorno di Coppa Italia con la prima sfida tra Lazio e Juventus. I bianconeri partono col vantaggio della gara di andata vinta col risultato di 2-0: da allora i risultati in campionato non sono stati entusiasmanti come in quasi tutto il girone di ritorno. La Lazio ha perso il derby e seppur ancora in corsa per la zona Champions ha in questa sfida l’ultima occasione per risollevare una stagione fin qui deludente.

Considerato lo stile di gioco di Tudor e Allegri e i due precedenti recenti, soprattutto nel primo tempo c’è da aspettarsi una sfida chiusa ed equilibrata, alla lunga però per provare la rimonta la Lazio dovrà scoprirsi e così il secondo tempo potrebbe vedere un maggior numero di gol rispetto al primo parziale.

Pronostici altre partite

In Premier League si recupera la sfida tra Arsenal e Chelsea: i Gunners sono in lotta per il titolo mentre la squadra allenata da Pochettino è stata eliminata dalle semifinali di FA Cup ed è solo nona in campionato. L’ennesima delusione potrebbe incidere negativamente: Arsenal favorito per la vittoria in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo in Lazio-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Al Hilal (in Al Hilal-Al Ain, AFC Champions League, ore 20:00)

• Doncaster (in Colchester-Doncaster, League Two, ore 20:45)

• Arsenal (in Arsenal-Chelsea, Premier League, ore 21:00)

• Auxerre (in Auxerre-Laval, Ligue 2, ore 20:45)

• Lazio o pareggio (in Lazio-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Hilal-Al Ain, AFC Champions League, ore 20:00

• Arsenal-Chelsea, Premier League, ore 21:00

• Leicester-Southampton, Championship, ore 21:00

• Cheltenham-Peterborough, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Hilal-Al Ain, AFC Champions League, ore 20:00

• Cheltenham-Peterborough, League One, ore 20:45

• Lazio-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00

• Arsenal-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Bordeaux-Dunquerque, Ligue 2, ore 20:45)