Wolverhampton-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Wolverhampton-Bournemouth è un recupero della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Fino a due mesi sembrava che il Wolverhampton avesse le carte in regola per inserirsi nella lotta per le coppe europee “minori”, Europa e Conference League, ma i risultati dei nero-oro da marzo in poi hanno fatto tornare i tifosi nero-oro con i piedi per terra. I Wolves hanno ottenuto la loro ultima vittoria in campionato un mese e mezzo fa, collezionando a malapena due punti in cinque partite.

Neanche il Molineux dà l’impressione di essere più un fattore: nel loro storico impianto gli uomini di Gary O’Neil perdono ininterrottamente da tre partite, compresa la gara di FA Cup contro una squadra che milita in Championship, il Coventry. Sabato scorso è toccato all’Arsenal, in piena lotta per il titolo, uscire indenne (e con i tre punti) dalla casa del Wolverhampton, battendo con un comodo 2-0 Kilman e compagni, precipitati all’undicesimo posto in classifica. Resta ad ogni modo una stagione positiva quella dei Wolves, il cui obiettivo principale era quello di raggiungere, il prima possibile, una salvezza tranquilla.

Ha un solo punto in meno il Bournemouth, altra squadra che si è salvata con enorme anticipo e che si sta un po’ rilassando: le Cherries, una volta superata quota quaranta punti, hanno fisiologicamente tirato il freno a mano e nelle ultime tre partite con Luton Town, Manchester United e Aston Villa hanno racimolato solo un pareggio, fermando sul 2-2 i Red Devils due settimane fa al Vitality Stadium.

Come vedere Wolverhampton-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra Wolverhampton e Bournemouth, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

In questo recupero si affrontano due squadre ormai senza più obiettivi concreti. Wolves e Bournemouth sono entrambi già salve ma difficilmente potranno avvicinarsi all’Europa, al momento troppo lontana. Tuttavia, sia gli uomini di O’Neil che quelli di Iraola – il secondo, tra l’altro, ha sostituito egregiamente il primo sulla panchina delle Cherries – hanno voglia di riscattare le ultime prestazioni e potrabbero dar vita ad un match divertente, affrontandosi a viso aperto. Prevediamo una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Bournemouth

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; S. Bueno, Kilman, Toti; Doherty, Lemina, Gomes, Doyle, Ait-Nouri; Sarabia, Hwang.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Kerkez; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1