Wolverhampton-Arsenal è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Arsenal nel posticipo del Molineux cercherà di rendere meno amara una settimana in cui ha già incassato 2 sconfitte pesantissime, che rischiano di mandare in frantumi i sogni dei londinesi. Mercoledì è terminata mestamente l’avventura dei Gunners in Champions League: il Bayern Monaco si è confermato una bestia nera e nella notte dell’Allianz Arena è bastato un gol di Kimmich per decidere la doppia sfida – all’andata era terminata 2-2 – ed estromettere gli uomini di Mikel Arteta dalla più importante competizione continentale.

Era accaduto qualcosa di simile domenica scorsa nel match di campionato con l’Aston Villa: l’ex Unai Emery aveva inflitto all’Arsenal la prima sconfitta in Premier League del 2024 (0-2), portanosi via i tre punti dall’Emirates Stadium. Una sconfitta che ha impedito al club della capitale inglese di mantenere la vetta della classifica e che ha favorito il sorpasso del Manchester City, ora a +2 su Gunners e Liverpool, appaiati a quota 71 punti. Tra le tre squadra ancora in corsa per il titolo è indubbiamente l’Arsenal che ha il calendario più difficile, dal momento che nelle prossime giornate dovrà affrontare due derby con Chelsea e Tottenham, oltre al Manchester United. Arteta e i suoi uomini cercheranno di superare lo shock in casa del Wolverhampton, in calo costante dopo aver raggiunto quota 40 punti.

I Wolves di Gary O’Neil non vincono da un mese e mezzo e nelle ultime cinque giornate hanno conquistato soltanto due punti nonostante un calendario abbordabile, dimostrandosi non pronti per ambire all’Europa.

Come vedere Wolverhampton-Arsenal in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Arsenal è in programma sabato alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il contraccolpo psicologico è dietro l’angolo, ma secondo noi i Gunners non sbaglieranno questa partita. Sì, il Molineux è un posto dove è difficile collezionare punti ma se vogliono continuare ad inseguire il sogno di vincere il titolo, a maggior ragione dopo l’uscita dalla Champions League, gli uomini di Arteta non hanno altra scelta. I precedenti li confortano: cinque vittorie Gunners negli ultimi cinque incontri con i Wolves.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Arsenal

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): José Sa; Bueno, Kilman, Toti Gomes; Nelson Semedo, Doyle, Lemina, Doherty; Joao Gomes; Sarabia, Cunha.

ARSENAL (4-3-3): Raya ; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2