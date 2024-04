Bayern Monaco-Arsenal, Champions League: tv, probabili, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Arsenal è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Passato ingiustamente in secondo piano solo perché in contemporanea andava in scena la supersfida tra Real Madrid e Manchester City, il primo atto di Arsenal-Bayern Monaco non è stato meno interessante, soprattutto dal punto di vista dello spettacolo offerto. I bavaresi si erano recati a Londra “moribondi”, ormai rassegnati per il titolo sfumato in patria e reduci da due brutte sconfitte. Mai sottovalutare, tuttavia, un club di questo calibro, capace di esaltarsi e venire fuori proprio nelle partite che contano.

Morale della favola, la squadra di Thomas Tuchel è riuscita, pur faticando, a tenere testa ad un Arsenal di certo più pimpante ed a strappare un pareggio d’oro (2-2) in vista del ritorno. Meglio gli uomini di Mikel Arteta, dicevamo, ma fino ad un quarto d’ora dalla fine ad essere in vantaggio era il Bayern Monaco, capace di ribaltare nel primo tempo con Gnabry e Kane – quest’ultimo si conferma un vero spauracchio per i Gunners – la rete di Saka, che sembrava avesse indirizzato il match dopo 13 minuti. L’Arsenal ha rischiato grosso ed è stato salvifico, ad un quarto d’ora dal fischio finale, il gol del definitivo pareggio di Trossard, che rende di fatto il ritorno dell’Allianz Arena una “finale”: in caso di pareggio, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Assenze pesanti in casa Bayern

Si giocano il tutto per tutto i tedeschi: se dovessero essere eliminati – sarebbe la terza volta di fila ai quarti dal 2020 – resterebbero clamorosamente a mani vuote dopo aver fatto incetta di trofei per oltre un decennio.

La Bundesliga da domenica scorsa è aritmeticamente del Bayer Leverkusen ed a Neuer e compagni non resta che difendere la seconda piazza dall’assalto dello Stoccarda, appaiato a quota 63 punti. Nel fine settimana in ogni caso il Bayern è tornato a vincere, abbattendo 2-0 il derelitto Colonia. Clamoroso passo falso invece da parte dell’Arsenal, castigato a domicilio dall’Aston Villa dell’ex Emery (0-2) – prima sconfitta in Premier del 2024 – e scavalcato al primo posto dal Manchester City. Una sconfitta che i Gunners dovranno dimenticare immediatamente per provare a sfatare il tabù Bayern (tre eliminazione conscutive contro i tedeschi). Impresa possibile, se consideriamo che Tuchel deve fare a meno di diversi giocatori importanti: non ci saranno Gnabry e Coman, assenti per infortunio, oltre allo squalificato Davies. Arteta è in ansia invece per il solo Odegaard.

Come vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Bayern Monaco-Arsenal è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Tuchel sette giorni fa è riuscito ad impedire ai Gunners di “funzionare” a dovere, limitando innanzitutto il loro veloce palleggio. Non sarà semplice ripetersi, dal momento che gli mancheranno degli uomini importanti, in particolar modo a centrocampo. Non c’è un chiaro favorito ma a nostro parere l’Arsenal eviterà verosimilmente la sconfitta in un’altra gara da almeno una rete per parte. I supplementari rappresentano un’ipotesi abbastanza credibile.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2