Manchester City-Real Madrid, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Manchester City-Real Madrid è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

Non solo è stata all’altezza delle aspettative. Ma è stata subito eletta come una delle più belle ed emozionanti partite dell’ultime edizioni della Champions League. Il quarto di finale d’andata tra Real Madrid e Manchester City ha “grondato” spettacolo sin dalle prime battute e tenuto incollati al televisore milioni di appassionati in tutto il mondo. La solita partita a scacchi tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, terminata con un nulla di fatto (3-3) e che rende ancora più avvincente il ritorno dell’Etihad Stadium.

I campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica non hanno avvertito il famigerato miedo escenico del “Bernabeu”, tentando di avvolgere i Blancos nella loro tela fatta principalmente di possesso palla anche se sono passati in vantaggio quasi subito grazie ad un calcio piazzato. Bernardo Silva su punizione ha beffato Lunin, mettendo le cose in discesa per gli inglesi. Immediata, però, la reazione dei padroni di casa, capaci di ribaltare tutto dopo pochi minuti prima con un’autorete di Ruben Dias e poi con Rodrygo, schierato largo a sinistra da Ancelotti e trasformatosi in un pericolo costante per la squadra di Guardiola. Nella ripresa è toccato invece al City alzare i ritmi: Foden e Gvardiol, con due strepitosi tiri dalla distanza, hanno riportato gli ospiti davanti. A 10 minuti dalla fine il pari definitivo del Real, che ha riacciuffato i Cityzens con una sassata di Valverde.

Spettacolo di nuovo assicurato

Al contrario di quanto reciti il risultato finale, quella tra Real e City è stata una partita anche molto tattica e lo dimostrano i dati, bassissimi, degli xG: 0,65 per gli uomini di Ancelotti e 0,80 per quelli di Guardiola.

C’è dunque da aspettarsi grande equilibrio anche al ritorno, con De Bruyne e compagni che come un anno fa cercheranno di far valere il fattore campo (in Inghilterra finì 4-0). Il City ci arriva sulle ali dell’entusiasmi per via della vetta (solitaria) riconquistata in Premier League: nel fine settimana è stato l’unico a vincere tra le duellanti per il titolo, travolgendo 5-1 il Luton Town, Liverpool ed Arsenal, invece, hanno perso entrambe. Ha vinto anche il Real Madrid, che pur con qualche patema di troppo si è imposto 1-0 a Maiorca, consolidando ulteriormente il primo posto: è a +8 dal Barcellona. Guardiola, che nel weekend s’è potuto permettere un ampio turnover, è alle prese con i dubbi Walker e Aké. Entrambi andranno in panchina ma è improbabile un loro utilizzo. Nel Real Madrid invece è squalificato Tchouaméni: in difesa giocherà uno tra Militao e Nacho.

Come vedere Manchester City-Real Madrid in streaming gratis

Manchester City-Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Quote secondo noi un po’ troppo sbilanciate a favore del Manchester City. La corazzata di Guardiola ha forse qualcosa in più ma se c’è una squadra che è capace di fare ai Cityzens quella è proprio il Real Madrid. L’assenza di Tchouaméni in difesa è un bel problema per Ancelotti, che ad ogni modo se la giocherà anche all’Etihad Stadium, senza snaturarsi troppo. Interassante anche capire se Haaland e Bellingham, i due assenti ingiustificati una settimana fa, riusciranno ad essere determinanti. Ipotizziamo un’altra gara spettacolare in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. Probabile che il secondo tempo sarà più prolifico.

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2