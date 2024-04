I pronostici di mercoledì 17 aprile: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 17 aprile: si giocano i due restanti quarti di finale di Champions League, in campo anche altri campionati in giro per il mondo.

Lo scoppiettante 3-3 dell’andata ha confermato come Manchester City-Real Madrid sia una sorta di finale anticipata di questa edizione di Champions League: la squadra allenata da Guardiola avrà il vantaggio di giocare questo match di ritorno in casa, mentre Ancelotti dovrà fare i conti con l’assenza dello squalificato Tchouaméni e con il calo di forma di Bellingham irriconoscibile nell’ultimo periodo.

Nell’altro quarto di finale il Bayern Monaco si gioca il tutto per tutto: in caso di eliminazione – sarebbe la terza volta di fila ai quarti dal 2020 – resterebbe clamorosamente a mani vuote dopo aver fatto incetta di trofei per oltre un decennio. Le sicurezze dell’Arsenal sono però venute meno dopo la sfida d’andata e dopo il brutto ko con l’Aston Villa domenica in Premier League che ha abbassato notevolmente le speranze di vincere il titolo.

In tutte e due le sfide i gol dovrebbero arrivare puntuali, con le squadre di casa leggermente favorite per la vittoria.

Pronostici altre partite

Si gioca anche nel resto del mondo: in Qatar vittorie alla portata per AL Duhail e Al Sadd, gol e spettacolo in arrivo nella sfida tra Al-Nasr Dubai CSC e Shabab AL Ahli nel campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayern Monaco vincente o pareggio e almeno due complessivi in Bayern Monaco-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• AL Duhail (in Al-Mu Aidar-AL Duhail, Qatar Stars League, ore 17:30)

• Al Sadd SC (in Al-Ahli Doha-Al Sadd SC, Emirati Arabi Uniti, ore 19:30)

• Glasgow Rangers (in Dundee-Glasgow Rangers, Scottish Premier, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Nasr Dubai CSC-Shabab AL Ahli, Emirati Arabi Uniti, ore 18:30

• Al-Ahli Doha-Al Sadd SC, Emirati Arabi Uniti, ore 19:30

• Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

• Bayern Monaco-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Nasr Dubai CSC-Shabab AL Ahli, Emirati Arabi Uniti, ore 18:30

• Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

• Bayern Monaco-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)