Marsiglia-Benfica, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Benfica è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Se il Marsiglia ha ancora qualche chance di superare il turno e di approdare in semifinale di Europa League lo deve principalmente al suo cannoniere, Pierre-Emerick Aubameyang. Grazie al gol realizzato dall’ex centravanti di Arsenal e Barcellona nel secondo tempo della gara d’andata con il Benfica, la squadra allenata da Jean-Louis Gasset non dovrà scalare una montagna nel ritorno.

Il 2-1 del “da Luz”, infatti, tiene in gioco i transalpini, che vincendo con un gol di scarto porterebbero la sfida quantomeno ai supplementari ed eventualmente ai rigori. In Portogallo, una settimana fa, abbiamo assistito ad una gara comunque equilibrata: gli uomini di Roger Schmidt sono stati bravi nel capitalizzare le occasioni avute, prima con Rafa Silva e poi con Di Maria, ma nella ripresa hanno un po’ sollevato il piede dall’acceleratore, incassando un gol che potrebbe costargli caro. Al Velodrome, stadio in cui il Marsiglia è ancora imbattuto in Europa, non sarà una passeggiata evitare la sconfitta.

Il Velodrome in Europa è un fortino

Per entrambe, come abbiamo ribadito più volte, la coppa conta tantissimo e sarebbe un modo per salvare una stagione che finora non ha regalato troppe soddisfazioni.

Il Benfica in campionato sta inseguendo lo Sporting capolista, che ha quattro punti in più e recentemente ha avuto la meglio nello scontro diretto. Nel fine settimana Schmidt ha fatto riposare quasi tutti i titolari ma è arrivata ugualmente una vittoria convincente contro la Moreirense (3-0). Non è sceso in campo invece il Marsiglia: la Ligue 1 ha rinviato la partita con il Nizza per permettere ai Phocéens di concentrarsi esclusivamente sul match che può valere una stagione. Aubameyang e compagni sono reduci da 5 sconfitte consecutive ed in classifica sono solamente noni, parecchio attardati nella corsa per un posto in Europa.

Come vedere Marsiglia-Benfica in diretta tv e in streaming

La partita tra Marsiglia e Benfica è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Marsiglia-Benfica anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Pronostico più aperto che mai ma il Benfica, nonostante sia il lontano parente di quello dello scorso anno che arrivo tra le prime 8 d’Europa, all’andata ha dimostrato di avere qualcosa in più. E dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche in uno stadio infuocato come il Velodrome. Ci aspettiamo almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Benfica

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Murillo; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, David Neres; Tengstedt.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1