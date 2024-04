10eLotto da top dieci: 100mila euro così

10eLotto da top dieci: centomila euro vinti in questo modo. La modalità è diversa dalla solita. Tutti i dettagli del colpo clamoroso

Non solo il gioco del Lotto, ma anche il 10eLotto. Sì, proprio così. Uno dei concorsi che si può giocare in due modi, o collegandolo appunto alla classica estrazione serale oppure scegliendo dieci numeri nella modalità frequente, vale a dire con un’estrazione ogni 5 minuti, regala un altro successo clamoroso. Una vincita che entra direttamente nella top 1’0 di questo 2024.

A spiegare quello che è successo a Chieri, in Piemonte, cittadina in provincia di Torino, come al solito ci ha pensato Agimeg.it. E ovviamente si tratta della vincita più alta di questo concorso. Sono bastati pochi euro, per la precisione solamente tre, per riuscire a centrare il colpo a sei cifre, quello che cambia la vita. Perché se investiti bene, centomila euro, possono davvero far vivere di rendita per moltissimo tempo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio com’è riuscita la vincita.

10eLotto, ecco il colpo da 100mila euro

Il fortunato giocatore in questione, intanto, ha deciso di giocare dei numeri nella modalità frequente. Non pensiamo che non la conoscete, visto che ve ne parliamo da diverso tempo. Però se è la prima volta che capitate qui allora ve la spieghiamo uguale: in ogni rivenditore autorizzato si possono giocare dieci numeri ogni 5 minuti, visto che è appunto il tempo che ci si mette da un’estrazione all’altra. Ed in questo modo ha vinto.

Con soli tre euro, come detto prima, ha portato via il malloppo grande. Tutto questo grazie ad un 9 clamoroso, vale a dire nove numeri centrati sui dieci giocati. Fortuna, tanta, non c’è altro da dire e c’è poco da discutere. Ma la fortuna in molti casi va cercata, ed è proprio questo il caso adatto. Certo, bisogna stare attenti e lo ribadiamo: quando si parla del gioco è facile cadere poi in tentazioni dalle quali bisognerà stare alla larga. Ma speriamo che non sia così stavolta. Un auguri al vincitore. Che possa usare bene questa fortuna che la Dea Bendata ha deciso di regalargli.