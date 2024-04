Lotto, errore clamoroso: non farlo anche tu

Lotto, meglio farlo con cognizione di causa e secondo un progetto ben preciso: non commettere questo errore.

È il 2005 e il villaggio inglese di Boston Spa, nel West Yorkshire, viene improvvisamente sconvolto da una notizia pazzesca: una coppia del posto ha appena vinto al Lotto una somma incredibile. L’equivalente, in euro, di 2,2 milioni o giù di lì. Un bel po’ di soldi, insomma.

Ad essere stata baciata dalla fortuna è la famiglia Griffiths: Roger e Lara sono giovani, hanno due figli e un mucchio di sogni che non vedono l’ora, com’è giusto che sia, di realizzare. Si mettono d’impegno sin dal primo giorno e ci vorranno 8 anni, ripetiamo, solo 8 anni, perché tutti i soldi vinti al Lotto dalla coppia finiscano. Che lì per lì non sarebbe un problema, intendiamoci. Ognuno è libero di farci quel che vuole, con il denaro vinto grazie al gioco d’azzardo. Il problema è che il Lotto gli ha sì migliorato la vita, ma gliel’ha anche peggiorata.

Per prima cosa, sono saliti a bordo del primo aereo per Dubai e lì se la sono spassati per 10 giorni circa, senza pensare a niente se non a godersi, appunto, quella fortuna che era piovuta letteralmente dal cielo. Tornati in Inghilterra, Lara aveva deciso di lasciare il suo lavoro da insegnante, nel timore che studenti e colleghi la potessero guardare, ora, in modo diverso. La coppia ha poi investito 200mila euro circa nell’acquisto di un’attività commerciale. E fin qui, più o meno, i conti tornano.

Lotto, finiscono i soldi e finisce pure l’amore

I problemi sono arrivati dopo. Lara ha iniziato a sottoporsi a svariati interventi chirurgici: voleva sistemare le cose che del suo aspetto proprio non le garbavano e, nel momento in cui ha avuto una maggiore disponibilità, non ci ha pensato due volte prima di finire sotto i ferri.

“La gente continuava a dire che ero stupida, rifatta e che avrebbero dovuto portarmi via i figli. Ma il fatto è che io ho speso saggiamente il denaro e mi sono divertito moltissimo“. Sta di fatto, però, che qualcosa è andato storto. Lara e Roger si sono lasciati dopo aver speso tutta la somma vinta, fino all’ultimo centesimo. Hanno comprato una casa che sapevano di non poter mantenere e si sono perfino regalati una Porsche. Quando, poi, tutto è andato a scatafascio, il loro amore non ha resistito.

Ciò nonostante, Lara sembra non rimpiangere nulla. E, soprattutto, non si recrimina nulla, sebbene oggi sia costretta a vivere, insieme alle sue due figlie, a casa di sua madre. “Alzo completamente le mani e accetto i miei errori. Ho trascorso gli ultimi 10 anni assicurandomi che i miei figli avessero una bella vita a prescindere da ciò. Ma la lotteria non mi ha rovinato la vita”. Una storia che ci insegna che è giusto spendere come si preferisce il denaro che si vince al Lotto, al Superenalotto o al Gratta e vinci, ma che è meglio farso saggiamente… e con un pizzico di lungimiranza in più, a meno che non si voglia rimanere senza il becco d’un quattrino.