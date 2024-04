Sheffield United-Burnley è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’attuale classifica ci dice che sono entrambe quasi spacciate. Tra le due però chi sta peggio è sicuramente lo Sheffield United, ormai destinato all’immediata retrocessione in Championship. Non c’è ancora il verdetto della matematica ma le speranze di salvezza delle Blades sono ridotte al lumicino.

Neppure l’esperto tecnico Chris Wilder, arruolato a campionato in corso, è riuscito a raddrizzare la situazione: la rosa dei biancorossi ha palesato sin da subito pesanti limiti e non ha mai dato l’impressione di essere attrezzata per mantenere la categoria, neppure dopo il mercato di riparazione. I numeri dello Sheffield United del resto parlano da sé: soltanto 16 punti conquistati in 32 giornate, 30 gol segnati (peggior attacco del torneo) e 84 subiti (ovviamente, peggior difesa). Da dicembre in poi le Blades hanno portato a casa un solo successo, andando a vincere in casa del Luton. Negli ultimi due mesi sono arrivati invece appena tre pareggi, tra cui uno con il Chelsea, fermato 2-2 a Bramall Lane.

Wilder e i suoi uomini cercheranno di ritardare il più possibile l’inevitabile retrocessione nello scontro diretto con il Burnley, altra neopromossa che rischia di ritrovarsi in Championship dopo neppure un anno.

I Clarets, a differenza dello Sheffield United, qualche speranza in più ce l’hanno: sono a -6 dalla quartultima, il Nottingham Forest, ma il tempo per completare quella che sarebbe una disperata rimonta inizia a scarseggiare. Perdere (o non vincere) a Sheffield, per gli uomini di Vincent Kompany, vorrebbe dire avvicinarsi al baratro. Il Burnley è reduce da un buon pareggio con il Brighton – quinto risultato utile nelle ultime sei giornate di Premier Lesgue – ma i tre punti mancano dallo scorso 16 marzo.

Come vedere Luton Town-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sheffield United e Burnley, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Per il Burnley, che tra le due è quella ancora realisticamente in corsa per la salvezza, è un’occasione per restare attaccato al “treno” ed accorciare sulla quartultima. Basterà l’orgoglio dello Sheffield United per placare la fame di punti dei Clarets? Secondo noi no: fiducia agli uomini di Kompany.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Burnley

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Holgate, Ahmedhodzic, Trusty; Bogle, Hamer, Arblaster, Souza, Osborn; McBurnie, Brereton Diaz.

BURNLEY (4-4-2): Muric; Assignon, O’Shea, Esteve, Taylor; Odobert, Cullen, Berge, Larsen; Fofana, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2