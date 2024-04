Luton Town-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Luton Town-Brentford è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Mancano soltanto cinque gare da giocare ma le speranze del Luton Town di evitare la retrocessione sembrano essere ancora intatte. Gli Hatters vengono da una pesantissima sconfitta in casa del Manchester City (5-1). Eppure in classifica è cambiato molto poco.

Sì, perché il Forest – che al momento è la squadra su cui fare la corsa – una settimanan fa non si è spinto oltre un pareggio con i Wolves, staccando di un punto gli uomini di Rob Edwards, che restano terzultimi. Non è lontanissimo neppure l’Everton (+2), riavvicinatosi dopo la seconda penalizzazione comminatagli dalla FA per via delle presunte violazione del fair play finanziario. Prima della debacle dell’Etihad Stadium in ogni caso il Luton aveva dimostrato di essere più vivo che mai, tornando al successo dopo oltre due mesi: a Kenilworth Road gli Hatters si erano imposti (2-1) sul Bournemouth, vittoria fondamentale che li tiene ancora in corsa. Il calendario, intanto, sembra infondere speranza alla neopromossa, che nelle ultime cinque giornate non dovrà affrontare nessuna big.

Il match casalingo contro il Brentford potrebbe essere una delle ultime chiamate: tra l’altro le Bees non sono ancora salve ed in caso di sconfitte rischierebbero di essere di nuovo risucchiate nella bagarre.

La squadra di Thomas Frank è quindicesima, a +7 dal Luton terzultimo: se il divario è aumentato nelle ultime giornate è merito dei quattro risultati utili di fila collezionati dai londinesi contro Manchester United, Brighton, Aston Villa e Sheffield United (3 pareggi e 1 vittoria). Sta meglio il loro cannoniere Toney ma partirà nuovamente dalla panchina.

Come vedere Luton Town-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra Luton Town e Brentford, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

La salvezza, per il Luton , passa da Kenilworth Road. Dove, nonostante i tanti gol subiti, è riuscito a mettere in difficoltà molte squadre, tra cui anche diverse big. Gli Hatters dovrebbero far valere il fattore campo anche in questo delicatissimo scontro diretto con il Brentford, più solido rispetto a qualche settimana fa ma poco brillante in trasferta (2 pareggi, 11 sconfitte e 3 vittorie). Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Luton Town-Brentford

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Hashioka, Burke, Doughty; Onyedinma, Barkley, Berry, Chong; Townsend, Clark; Morris.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Roerslev, Pinnock, Collins, Reguilon; Damsgaard, Janelt, Jensen; Mbeumo, Maupay, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2