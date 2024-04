Lotto, il solito terno per vincere 35mila euro

Lotto, ecco il triplo colpo in Lombardia: nel paese di Giovanni Trapattoni è stata centrata la vincita più alta di uno degli ultimi concorsi. Ecco quello che è successo

E vi domandate ancora perché il gioco del Lotto è quello che maggiormente attira la voglia degli italiani di giocare? Chi non ha capito il motivo è evidente che non lo voglia capire, perché ogni giorno stiamo qui a raccontarvi di vincite clamorose con questo spettacolare gioco. E anche oggi facciamo lo stesso.

In uno degli ultimi concorsi, precisamente quello di martedì scorso, a prendersi la scena è stata la Lombardia, capace di centrare una tripla vincita. Una città assai conosciuta, inoltre, Cusano Milanino, che ha dato i natali a Giovanni Trapattoni, balza al centro delle cronache per un colpaccio clamoroso, il più alto e il più importante di questa tornata. Ma non è l’unica, ovviamente. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, triplo colpo in Lombardia

Nel piccolo centro lombardo – viene rivelato da Agimeg.it – un fortunato scommettitore ha centrato un terno sulla ruota di Milano che gli ha permesso di portare a casa la bellezza di 35.875 euro. Soldi tanti, con una minima spesa, come sempre succede quando vi raccontiamo di vincite fatte con il gioco del Lotto. Non è finita qui, ovviamente, perché per non farci mancare nulla ecco altre vincite sempre in Lombardia.

A Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, è stato realizzato un ambo sula ruota di Bari da 7.500 euro. Infine, la vincita di 6.083 euro registrata a Milano chiude il podio delle grandi vincite lombarde in questa estrazione”. Questa è la conclusione dell’articolo dell’Agenzia di stampa Agimeg.it che ogni volta riesce a racchiudere tutte le vincite importanti dei più importanti giochi italiani. E come sempre davanti a tutti c’è il Lotto, che piace ovviamente per quella che è la sua costanza. Non passa un concorso senza soldi che quasi piovono dal cielo, a differenza di quanto succede con i Gratta e Vinci che raramente permettono di piazzare la vincita massima. Anzi, è una cosa più unica che rara. Invece qui no, con il Lotto quasi si vince sempre. Auguroni ai fortunati, che si sono regalati un sorriso e che lo hanno regalato anche a noi, perché sì, anche noi siamo contenti di raccontare questi tipi di vincite.