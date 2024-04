Union Berlino-Bayern Monaco è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Mercoledì scorso è bastato un gol di Joshua Kimmich, al Bayern Monaco, per piegare l’Arsenal e staccare un pass per la sua prima semifinale di Champions League dal 2020, anno in cui trionfarono proprio i bavaresi.

Il match di ritorno con i Gunners è terminato 1-0 per la squadra di Thomas Tuchel, che ora si contenderà un posto nella finalissima in un’affascinante doppia sfida con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La coppa dalle grandi orecchie può così “salvare” una stagione che altrimenti sarebbe deludente: il Bayern, infatti, rischia di restare clamorosamente a secco di titoli. La Bundesliga è andata: dopo 11 anni di dominio bavarese a trionfare, con cinque giornate d’anticipo, è stato lo straripante Bayer Leverkusen, che molto probabilmente si aggiudicherà anche la Coppa di Germania. Tuchel dunque, prima di fare le valigie, punta tutto sulla Champions, cercando però al tempo stesso di conservare il secondo posto dietro alle Aspirine. Al momento Neuer e compagni lo condividono con lo Stoccarda, con Lipsia e Borussia Dortmund entrambe lontane, a -6.

L’Union Berlino ancora a rischio retrocessione

Nell’ultimo turno di Bundesliga il Bayern Monaco si era imposto 2-0 sul Colonia, voltando pagina dopo le due brutte sconfitte di fila con Borussia Dortmund e Heidenheim.

Nel posticipo del sabato pomeriggio gli uomini di Tuchel faranno visita all’Union Berlino, che quest’anno non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto nella stagione precedente. I capitolini sono ancora a rischio retrocessione e le due sconfitte rimediate nelle ultime due settimane con Bayer Leverkusen e Augsburg li hanno riportati a soli tre punti dal Mainz terzultimo. I gol continuano, nel frattempo, ad essere un problema: l’Union non ne ha segnato nessuno da metà marzo in poi.

Come vedere Union Berlino-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Union Berlino e Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco potrebbe anche tirare un po’ il freno a mano, visto che il campionato attualmente ha poco da “offrire” ai bavaresi, ai quali non resta che giocarsi il tutto per tutto in Champions League. L’Union Berlino sulla carta avrebbe più motivazioni dei bavaresi ma il momento difficile che attraversano i capitolini rende improbabile un loro sgambetto alla squadra di Tuchel, che tra l’altro non ha mai perso in nove confronti con il club della capitale: vittoria del Bayern, con tanto di clean sheet, come negli ultimi due precedenti.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern Monaco

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Doekhi, Vogt, Diogo Leite; Khedira; Trimmel, Tousart, Schäfer, Gosens; Kaufmann, Aaronson.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Pavlović, Goretzka; Müller, Musiala, Tel; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2