Formula Uno, Sprint Race in Cina: dove vederla e pronostico

Formula Uno, in Cina dove il Circus torna dopo l’ultima corsa nel 2019, il primo appuntamento con la Sprint Race. Dove vederla in tv, streaming e il pronostico

Il primo appuntamento con la Sprint Race della stagione. In Cina doppio spettacolo per il Circus della Formula Uno che domattina (alle 5) scenderà in pista per la gara corta. Quella di 100 chilometri che durerà più o meno mezz’ora, che mette in palio dei punti che si vanno ovviamente ad accumulare alla classifica piloti. Dopo la gara sono previste le qualifiche del Gran Premio che è in programma domenica mattina alle 9.

La qualificazione per la Sprint è stata caratterizzata dalla pioggia. E ne ha approfittato Lando Norris, che prima si è visto annullare il tempo, ma che poi ha avuto la gioia, e la fortuna, di una retromarcia dell’organizzazione e che quindi partirà davanti a tutti. Con ampie possibilità anche di chiudere alla fine con la bandiera a scacchi da vedere per primo. Il motivo? Alle sue spalle non ci sono i big, rimasti indietro e che non hanno voluto rischiare viste le condizioni, ma due vecchi “volponi” come Hamilton, secondo, e Alonso terzo.

Quarto tempo per Max Verstappen, mentre alle sue spalle si piazza Sainz. Leclerc partirà all’alba di sabato dalla decima posizione. Sì, bello vincere anche in questo caso, però è più importante domenica.

Formula 1, dove vedere la Sprint Race in diretta tv e streaming

La Sprint Race del Gran Premio della Cina è in programma sabato 20 aprile alle 05:00. Sarà visibile in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 (canale 207) , su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). Prevista pure la diretta streaming attraverso l’app Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La Sprint Race sarà trasmessa alle 10:30 in chiaro – ma in differita – anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it.

Il pronostico

Per la velocità della corsa, per il fatto che Norris abbia poco da perdere, e per il fatto che le McLaren, comunque, stanno mostrando di avere un buon passo, è inutile nascondere che Lando possa riuscire a chiudere davanti a tutti al termine della Sprint. Una vittoria che potrebbe fare morale in attesa ovviamente delle qualifiche in vista della gara di domenica mattina. Non ci dovrebbero essere comunque dei grossi scossoni. Hamilton secondo e al massimo Verstappen che chiuderà terzo superando Alonso.