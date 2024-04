Manchester City-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Luton Town è una partita valida per la trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Manchester City martedì scorso ha deliziato il palato degli appassionati di tutto il mondo dando vita ad una delle partite più belle e spettacolari della stagione calcistica (e non solo) insieme al Real Madrid. Pep Guardiola e Carlo Ancelotti al “Bernabeu”, come al solito, se le sono date di santa ragione, “cucinando” un 3-3 che lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma già nella prossima settimana.

Saranno dunque sette giorni cruciali per i Cityzens, obbligati a concentrarsi nuovamente sul campionato, dove per il titolo stiamo assistendo ormai ad un’avvincente corsa a 3 tra i campioni in carica, Liverpool e Arsenal, racchiusi momentaneamente in un solo punto. Il City dopo i risultati dell’ultimo weekend ha un punto in meno di Reds e Gunners, appaiati a quota 71: in questo fine settimana gli uomini di Guardiola, reduci dal 2-4 in casa del Crystal Palace – ennesimo risultato positivo dallo scorso 6 dicembre, data dell’ultima sconfitta di De Bruyne e compagni – scenderanno in campo per primi, ospitando il Luton Town all’Etihad Stadium.

City con la testa al Real Madrid?

Gli Hatters sono terzultimi ma sembrano avere maggiori chance rispetto a Sheffield United e Burnley, le altre due neopromosse che sono destinate a retrocedere a distanza di un solo anno dalla promozione.

Il Luton ha 25 punti, gli stessi del Nottingham Forest e solo 2 in meno dell’Everton, a cui in settimana è stata comminata un’ulteriore penalizzazione di due punti per motivi di natura finanziaria. Gli uomini di Rob Edwards sono appena tornati a vincere battendo il Bournemouth (2-1) e sognano di approfittare di un City distratto dalla Champions League. Sarà corposo, infatti, il turnover del tecnico catalano, che oltre a Walker e Aké potrebbe rinunciare anche a Haaland e Foden, quest’ultimo uscito acciaccato dalla sfida del “Bernabeu”.

Come vedere Manchester City-Luton Town in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Luton Town è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Soltanto due mesi fa il Manchester City prendeva a pallate il Luton a domicilio, travolgendo la neopromossa in FA Cup con un roboante 6-2 (5 gol di Haaland). Più sofferto invece il precedente in campionato dello scorso dicembre, quando la squadra di Guardiola dovette ricorrere ad una difficile rimonta per uscire con i tre punti da Kenilworth Road. Con la sfida con il Real Madrid alle porte e tenendo conto che l’allenatore catalano farà rifiatare i migliori è probabile che il Luton, pur non evitando la sconfitta, riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Manchester City-Luton Town

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Matheus Nunes, Kovacic; Bobb, De Bruyne, Doku; Julian Alvarez.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Kaboré, Mengi, Burke; Hashioka, Barkley, Clark, Doughty; Townsend, Chong; Morris.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1