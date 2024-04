Lotto, quattro numeri per vincere 216mila euro

Lotto, è la seconda vincita più alta dell’anno dietro l’irraggiungibile – sembra – super colpo piazzato a Bellizzi in provincia di Salerno lo scorso 16 marzo

Allora, ricordiamo a tutti per chi se lo fosse perso qual è stato il colpo più importante piazzato in questo anno con il gioco del Lotto. Almeno per il momento, ovvio, visto che stiamo vedendo come moltissime persone stiano riuscendo a vincere moltissimi soldi.

Ricapitolando, quindi: nel 2024, con una vincita clamorosa di 376.500euro, Bellizzi in provincia di Salerno è il luogo magico. Vi stiamo raccontando in queste settimane come moltissimi altri comuni e altri giocatori si stiano avvicinando anche in maniera sensibile a questa vincita clamorosa. E quella che avete letto nel titolo, oltre duecentomila euro, è il secondo colpo più alto dell’anno. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio, riprendendo la storia riportata da Agimeg.it, come questo è potuto succedere. Sì, perché è successo davvero.

Lotto, la quaterna è clamorosa

Il fatto è successo, intanto, in Lombardia, in quella regione che per numero di abitanti regala sempre delle grosse soddisfazioni a chi gioca. Una questione statistica, ovviamente, e niente di più. Precisamente la cittadina fortunata è stata quella di Bergamo: un giocatore infatti ha deciso di giocare una quaterna sulla ruota di Bari in questo caso centrando tutti i numeri.

La spesa complessiva è stata solamente di 4euro, ma nonostante questo la somma che poi alla fine è stata portata in casa è di quelle che ti cambiano la vita, visto che parliamo per la precisione di 216.600euro. Volete sapere adesso anche i numeri vincenti? Ecco serviti, immediatamente. A regalare questa somma enorme sono stati il 4, il 9, il 27 e l’87. Chissà da dove è uscita fuori questa combinazione, ma lui o lei l’ha giocata. E ha esultato anche in maniera abbastanza importante crediamo. Sì, è pure giusto così. I migliori auguri!