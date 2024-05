Un nuovo coach per Sinner: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Sinner esordisce con un coach nuovo di zecca al suo fianco. La notizia ha colto di sorpresa i tifosi, è partito l’assalto.

I ricci color carota che, ribelli ed indomabili, spuntano in maniera incontrollata di qua e di là. E ancora, il berretto ben calato sulla testa, la t-shirt colorata, i polsini e l’immancabile racchetta, salda nella mano destra. Non ci sono dubbi: è lui. È chiaramente lui, Jannik Sinner.

Solo che è in versione cartoon, stavolta. Come, forse, non ci saremmo mai aspettato di vederlo. È di Disney l’idea di prendere il campione del momento e di farne un eroe dei fumetti. A lui è dedicato, proprio per questo motivo, l’ultimo numero di Topolino, il settimanale più amato di tutti i tempi. E sempre lui è il protagonista della storia madre del numero 3572, in edicola da mercoledì 8 maggio: s’intitola Zio Paperone e il coach inconsueto ed è stata disegnata da Alessandro Perina e scritta, invece, da Roberto Gagnor.

Si tratta di una storia di fantasia, naturalmente, ma di elementi direttamente riconducibili al tennis ce ne sono davvero a bizzeffe. A partire dal nome di questa new entry, che cela un richiamo per nulla velato al campione altoatesino: il personaggio ingaggiato dal ricco magnate di Paperopoli si chiama Quacknik Spinner, viene dal Calisota e somiglia in maniera incredibile al numero 2 del mondo.

Sinner debutta in edicola: obiettivo Grande Sbam

Spinner dovrà gareggiare al primo torneo del Grande Sbam (no, non è un refuso, si chiama proprio così), il Duckburg Open. Ma Rockerduck, come sempre, è lì, pronto a mettere i bastoni fra le ruote al magnate e ad ostacolare l’ascesa del fenomeno venuto dal Calisota per vincere.

Non è la prima volta che Disney propone dello storia che abbiano come protagonisti i personaggi dello sport: in passato le pagine di Topolino hanno già ospitato calciatori, cestisti, campioni del nuoto e pure dello stesso tennis. Stavolta, però, con Jannik nel clou della sua carriera, ci sono buone ragioni per pensare che questo numero andrà a ruba. Sia in edicola e fumetteria che su Panini.it, nonché al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove la storia in questione sarà osservato speciale dell’incontro di sabato 11 maggio alle 12, visto che si discuterà di campioni con il becco.

Un omaggio con i fiocchi, insomma, che avrà senz’altro inorgoglito il talento di San Candido: “Adoro i fumetti, sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli – ha detto Sinner in merito al tributo resogli da Walt Disney – Cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite”. E qualcosa ci dice che stavolta lo troverà in QUAattro e QUAttro’otto.