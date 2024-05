Tennis, amori sotto copertura: tutti come Sinner

Sinner è stato pioniere e questo lo dimostra chiaramente: c’è un altro amore sotto copertura nato dietro le quinte del Tour.

Ci sono le coppie storiche, come quella formata da Gael Monfils ed Elina Svitolina, ad esempio. E poi ci sono gli amori più recenti e friccicarelli, come si dice in romanesco, tipo quello, esploso all’improvviso, tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. Altri sono finiti, si pensi ad esempio alla love story tra Matteo Berrettini ed Ajla Tomljanovic, mentre altri sono stati consumati nell’ombra senza che nessuno lo sia mai venuto a sapere.

Dovrebbe essere chiaro, insomma, che dietro le quinte del Tour ne succedano di tutti i colori. A popolare i due circuiti sono ragazzi giovani, pieni di sogni e carichi di aspettative. Che, com’è giusto che sia, tra un torneo e l’altro flirtano, s’innamorano, addirittura si sposano, come nel caso di Anastasia Potapova e Aleksander Shevchenko, che sono convolati a nozze qualche tempo fa. Ma c’è un’altra coppia ancora che, seppur discreta e sfuggente, si sta dando un gran bel da fare.

Ci riferiamo, nello specifico, a quella composta da Alex de Minaur e Katie Boulter, che nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice del Parco del Retiro di Madrid, hanno aperto i loro cuori e registrato una video-intervista per la pagina Instagram del Mutua Madrid Open. Hanno raccontato i retroscena della loro relazione, rivelandoci qualcosa di estremamente interessante circa le fasi iniziali di un rapporto che, adesso, nonostante i ritmi infernali del Tour, procede a gonfie vele.

Sinner fa scuola: anche lui ha fatto lo stesso

Abbiamo scoperto, grazie a questa clip, che Jannik Sinner non è il solo ad agire nell’ombra e a proteggere la sua love story dagli occhi troppo invadenti dei paparazzi. Anche l’australiano, proprio come il suo amico altoatesino, ha fatto di tutto, all’inizio, per evitare che il gossip s’insinuasse tra lui e la ragazza che gli faceva battere il cuore.

In “Relationships, love and life on tour: Retiro Park Reflections” de Minaur rivela, addirittura, di aver vissuto questo amore sotto copertura, per un certo periodo di tempo. “Ricordi – dice Alex, ad un certo momento della video-intervista – quando facevamo colazione in tavoli separati e in momenti diversi, per non dare adito a pettegolezzi?“.

Un ricordo tenero e in perfetto stile Sinner, che molto raramente si fa vedere in compagnia della sua Maria Braccini. E chi lo avrebbe detto che l’azzurro avesse fatto scuola, in tal senso, a tutta l’Atp?